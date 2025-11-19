「全民安全手冊」採紙本發行防數位落差 網友打臉：那數發部還留著幹嘛？

國防部宣布推出紙本「台灣全民安全指引」，動用第二預備金，總印量1100萬本，部長顧立雄強調，印發紙本可避免資訊落差。不過，網友直接打臉，質疑「那數發部可以撤掉」，並批評安全指引就是「紙上談兵」，最後恐大批淪落到資源回收站，浪費公帑。

顧立雄重申，紙本手冊可確保民眾在緊急狀態或重大災害時掌握必要資訊，並指出採公開招標印製，無規避國會審查。手冊設計參考瑞典、芬蘭、捷克等國經驗，皆採紙本普發。第二版手冊還特別加印賴總統簽名，國防部全動署沈威志表示，可增加民眾信賴感。國防部指出，手冊除家戶發放外，也將配合未來各類公益活動、災防演習使用。

民眾與網友對紙本手冊的實際效益提出疑問。施姓網友留言「紙本可避免資訊落差…我笑了！那數發部該裁撤吧？」楊姓網友說「真的很浪費錢，就想問…發了又有幾個人會看！」、「資源回收車可能會爆滿。」張姓網友也批評「又是一堆廢紙回收。」

立委馬文君指出，行政院平時喊窮，沒預算，燈不能開，咖啡沒了，網路斷了，連衛生紙都要自備，對法定要替國軍加薪的預算不編列，卻將救急用的第二預備金拿來印手冊，「比照顧國軍還重要？比救災還急？不能編列年度預算再印？」她也質疑沈威志表示加印總統簽名能增加信賴感，「不如請總統題詩，信賴感應該加倍。」