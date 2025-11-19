快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

「全民安全手冊」採紙本發行防數位落差 網友打臉：那數發部還留著幹嘛？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國防部花費6447萬印發新版「台灣全民安全指引」實體手冊，並將動用二備金。（路透）
國防部花費6447萬印發新版「台灣全民安全指引」實體手冊，並將動用二備金。（路透）

國防部宣布推出紙本「台灣全民安全指引」，動用第二預備金，總印量1100萬本，部長顧立雄強調，印發紙本可避免資訊落差。不過，網友直接打臉，質疑「那數發部可以撤掉」，並批評安全指引就是「紙上談兵」，最後恐大批淪落到資源回收站，浪費公帑。

顧立雄重申，紙本手冊可確保民眾在緊急狀態或重大災害時掌握必要資訊，並指出採公開招標印製，無規避國會審查。手冊設計參考瑞典、芬蘭、捷克等國經驗，皆採紙本普發。第二版手冊還特別加印賴總統簽名，國防部全動署沈威志表示，可增加民眾信賴感。國防部指出，手冊除家戶發放外，也將配合未來各類公益活動、災防演習使用。

民眾與網友對紙本手冊的實際效益提出疑問。施姓網友留言「紙本可避免資訊落差…我笑了！那數發部該裁撤吧？」楊姓網友說「真的很浪費錢，就想問…發了又有幾個人會看！」、「資源回收車可能會爆滿。」張姓網友也批評「又是一堆廢紙回收。」

立委馬文君指出，行政院平時喊窮，沒預算，燈不能開，咖啡沒了，網路斷了，連衛生紙都要自備，對法定要替國軍加薪的預算不編列，卻將救急用的第二預備金拿來印手冊，「比照顧國軍還重要？比救災還急？不能編列年度預算再印？」她也質疑沈威志表示加印總統簽名能增加信賴感，「不如請總統題詩，信賴感應該加倍。」

國防部 資源回收
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸海警船入釣魚台海域 顧立雄：進入應變區 我方會處置

立委籲國防大學設文職副校長 顧立雄：3個月內研議

共艦排字「從從容容」 顧立雄：台灣自由民主才真「從從容容」

共艦上排字「從從容容」 顧立雄：台灣自由民主才真從從容容

相關新聞

「全民安全手冊」採紙本發行防數位落差 網友打臉：那數發部還留著幹嘛？

國防部宣布推出紙本「台灣全民安全指引」，動用第二預備金，總印量1100萬本，部長顧立雄強調，印發紙本可避免資訊落差。不過...

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

美國國防部17日公布美國國防公司雷神公司獲得近7億美元的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，所需...

共艦上排字「從從容容」 顧立雄：台灣自由民主才真從從容容

中共解放軍海軍在軍艦甲板上排字，排出了民進黨立委王世堅的「從從容容、游刃有餘」金句，外界議論是否又是對台統戰？國防部長顧...

部隊鍋 EP245｜國軍部隊能做什麼紀念物？圖案怎麼設計才不踩雷？

國軍服裝規範日趨開放，身上配戴的紀念物也很多元。從MDFK臂章到TAIWAN ARMY，這些紀念物有什麼規範？

陸海警船入釣魚台海域 顧立雄：進入應變區我方會處置

中日緊張情勢升高，傳出共軍除了在黃海實彈射擊演習外，也派出海警船進入釣魚台海域。藍白立委質疑軍方會不會驅離接近釣魚台的中...

立委籲國防大學設文職副校長 顧立雄：3個月內研議

民進黨立委王定宇今天提案指出，國防大學應借鏡國際設置文職副校長一職，以強化學術能量。國防部長顧立雄允諾，國防大學組織架構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。