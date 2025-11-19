快訊

陸海警船入釣魚台海域 顧立雄：進入應變區我方會處置

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中日緊張情勢升高，傳出共軍派出海警船進入釣魚台海域。國防部長顧立雄表示，我們畫有應變區，只要進入應變區內，無論軍艦或海警船，我方都會加以適切處置。記者曾學仁／攝影
中日緊張情勢升高，傳出共軍派出海警船進入釣魚台海域。國防部長顧立雄表示，我們畫有應變區，只要進入應變區內，無論軍艦或海警船，我方都會加以適切處置。記者曾學仁／攝影

中日緊張情勢升高，傳出共軍除了在黃海實彈射擊演習外，也派出海警船進入釣魚台海域。藍白立委質疑軍方會不會驅離接近釣魚台的中共船艦？國防部顧立雄表示，我方畫有應變區，只要進入應變區內，無論軍艦或海警船，我方都會加以適切處置。

中日情勢升高，共軍除了在黃海實彈演習外，並傳出派出海警船進入釣魚台爭議海域，停留約1小時，被視為北京進一步對高市涉台發言直接施壓。

民眾黨立委林憶君追問，林憶君追問，國防部到底有沒有把釣魚台視為領土？是否在我防空識別區？國防部是否會驅離在釣魚台周邊活動的中共軍機艦？

顧立雄回應，我們有一個應變區的範圍，在我應變區內都會加以適切處置。顧立雄說，不管是在釣魚台周邊活動或進入，共軍有些狀況下都會進入我應變區，國軍都會加以來處理。林憶君說，還是會處理？顧立雄回應，進入應變區都會處理。

國民黨立委賴士葆質疑，美國與日本有軍事同盟關係，但高市早苗的發言升高情勢緊張，美國總統川普至今都沒有講話？

顧立雄說，美方不管國防部長或印太司令，都一再說明印太區域的和平穩定是美國的核心利益，會協同區域各民主國家達成集體嚇阻的政策沒有改變。美國要求大家加強自我防衛力量，並不只針對我方。

對於中共艦艇進入釣魚台海域，顧立雄強調，我方畫有應變區，進入應變區都會因應，軍艦進來就以軍艦對應，海警船就以海巡對應。不過賴士葆質疑並未看到我方海巡艦艇出動？顧回應可能要看是否進入我應變區，海巡就會因應。

國防部 釣魚台 顧立雄
