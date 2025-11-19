快訊

海巡增派警力登艦 海委會：防大型艦因人力不足致無法出勤

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
因應海巡艦艇人力不足，海委會月前修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，增派警力登艦，近日向立法院查照。圖為海巡署4000噸級巡防艦「新竹艦」。記者劉學聖／攝影
因應海巡艦艇人力不足，海委會月前修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，增派警力登艦，近日向立法院查照。案中表示，考量近年中共海上實力劇增，共艦屢越海峽中線，因此增派警力登艦，以防止艦隊分署大型巡防艦因人力不足致無法出勤，或疲勞駕船，肇生國安罅隙。

海洋委員會函立法院修正「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」及「海洋委員會海巡署各地區分署辦事細則」第四條附表查照案指出，未來海巡巡防艦及巡護船將由2024年的30艘增加為39艘、巡防艇則將由2024年的161艘增加為174艘。為完備巡防艦船艇職務人員歷練調整，以使職務不跳空，並補充巡防艦船艇各級人力勤務實需，因此增加艦長、輪機長、大副、艦艇駕駛員、艦艇機師、分隊長及小隊長等艦船艇幹部職務編制員額，共計71人。並因此增設人事科員2人、主計室專員1人、科員3人。

海委會在案中表示，考量近年中共海上實力劇增，軍艦、公務船、科研船及疑似民兵船屢越海峽中線，發生頻率及艦船艇數量持續攀升，儼然形成常態化勤務，為兼顧艦上人員權益及艦上職務任使更具彈性，以防止艦隊分署大型巡防艦因人力不足致無法出勤，或疲勞駕船，肇生國安罅隙，因此將艦隊分署艦長、輪機長、大副、艦艇駕駛員、艦艇機師、報務主任及報務員等職稱，修正為得由官階相當的警察人員派充。

海委會表示，艦隊分署最大噸級巡防艦為4000噸級巡防艦，該噸級巡防艦身負海巡主力艦重大任務，主機、主發電機及消防泵引擎皆為國內頂規，維修保養相較中小型巡防艦須具有更高的專業職責能力，為求職責相符，將提升艦隊分署4000噸級巡防艦輪機長的職務列等為薦任第9職等至簡任第10職等或警正至警監或上校、中校。

巡防艦 海巡署 艦艇
