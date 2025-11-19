快訊

美軍買黑鷹零件被當「盤子」 陸軍：我方未發現類似情況

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國陸軍部長日前質疑大型軍火商把軍方當「盤子」，單價僅15美元的黑鷹直升機零件，賣了4.7萬元。陸軍司令部強調，我方有採購黑鷹直升機的相關零附件，不過並未發現類似情況。圖為今年漢光演習，國軍UH-60M黑鷹直升機完成油彈藥補給作業後起飛離場。記者季相儒／攝影
美國陸軍部長日前質疑大型軍火商高價出售昂貴裝備，單價僅15美元的黑鷹直升機零件，賣了4.7萬元。陸軍司令部強調，我方有採購黑鷹直升機的相關零附件，不過並未發現類似情況。軍方強調，我方若認為價格有問題，都可向美方監督機制反映。國防部和審計部也會定期稽核。

美國陸軍部長德里斯科日前質疑，大型國防公司「騙」美軍購買昂貴裝備，而實際上本可以選擇更便宜的商用方案。他批評國防主要承包商，騙了美國人民、五角大廈和美國陸軍。

美國陸軍過去就曾指出，洛克希德旗下塞考斯基「黑鷹」直升機一個螢幕旋鈕，在整機採購時價格高達47000美元（新台幣約147萬6975元），但若單獨生產成本僅15美元（新台幣約471元）。

國防部長顧立雄在面對民眾黨立委林憶君的質詢時表示，軍售案在獲得美方提供報價資料和發價書文件時，都會由各軍種訪商、詢價、蒐集報價資料和採購歷史進行比對。陸軍司令部參謀長陳建義指出，這是美軍自身的UH-60黑鷹機隊的問題，我方有採購相關零附件，不過並未發現類似情況。

陳建義說，我方的黑鷹機隊是循軍售管道，相關督管機制包括聯邦政府、美國國防部督察辦公室以及其他審監單位也都會協助我方。若我方認為價格有問題，都可反映相關管道。

立委進一步質疑，我方究竟有沒有能力自行稽核確認自己是不是被當「盤子」？陳建義說，除了國防部內部會去了解之外，審計部也都會到各軍種和駐美代表團去了解相關帳目，是否有買貴了的狀況。

林憶君並說，美國政府日前通知國會出售3.3億美元的戰機航材零附件，其中也包含非制式零件，可能是特殊規格、庫存較久或美軍已經不再使用的零件，國防部應注意是不是被買貴了？戰規司長黃文啓回應，這批飛機航材是多年度的開口合約，進入議約程序後，軍方會逐項檢視，後續交運時也會透過駐美和在台接收的兩個管道深入檢視所有航材料件，只要有問題就會尋求管道更換或索賠。

另一方面，美國在8月通知韓國將取消軍售「非經常性費用豁免政策」，今後採購美製武器時，將必須分擔美國軍工企業開發、產製初期的設計、試驗等費用。林憶君指出，傳出日本、澳洲和北約國家都有收到通知，未來要再付一筆約5%的費用。

黃文啓表示，軍品研發費用一般都會包含在所有產製的項目中，日韓澳洲之前有針對共同研發的特定品項享有優惠，不過只要屬於通用的項目，應該所有國家都一體適用。他強調，我方並沒有收到任何通知，目前都按正常程序進行。我方在每一次專案會議都會爭取當各項裝備的產量增加、可下修分擔研發費用時，我方都持續向美方爭取。

國防部 陸軍 黑鷹直升機
