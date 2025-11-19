快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

立委籲國防大學設文職副校長 顧立雄：3個月內研議

中央社／ 台北19日電
國防部長顧立雄。聯合報記者潘俊宏／攝影
國防部長顧立雄。聯合報記者潘俊宏／攝影

民進黨立委王定宇今天提案指出，國防大學應借鏡國際設置文職副校長一職，以強化學術能量。國防部顧立雄允諾，國防大學組織架構調整涉及條例修法、組織規程修改，但可探討設置文職副校長、增加文職人員可行性，將於3個月內研討完成。

立法院外交及國防委員會邀請國防部上午專案報告「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。

民進黨立委王定宇指出，國防大學的軍事素養非常重要，但學術也應併重。以其他國家為例，美國國防大學設有「Vice president for academic affairs」、日本防衛大學設有「教育研究副校長」、韓國國防大學（KDU）設有「教務副校長」，三者均為文職，但國防大學由下至上均以兵科為主，若由沒有管理背景擔任院長等職，恐怕有些失衡。

顧立雄回應，國防大學組織架構調整涉及條例修法、組織規程修改，設置文職副校長的可行性，以及於各學院增加文職人員，都可以進一步探討。王定宇詢問多久時間內能完成研討並給出方向，顧立雄允諾3個月。

王定宇也對此提出臨時提案並通過，連署人包括同黨立委林楚茵、沈伯洋、羅美玲。

提案內容陳述，國防大學做為國軍最高學府，肩負培育現代化思維與戰略思維軍官的重責，但長期以來，校長及各級主管由現役軍職兼任，導致學校文化偏重紀律服從、缺乏教育行政與學術自理的專業背景，以部隊管理模式套用學校運作現狀，限制學術發展、創新思維孕育，已不符國防轉型、知識戰時代的需求。

內容提到，為持續推動國防教育現代化進程，國防部應參考國際軍事院校經驗，建立軍事教育專業化與學術自主間優化機制，藉學術專業引導學術事務，全面提升國防大學教學品質、戰略研究能力及國際合作能量。

內容最後建請國防部研議「軍事教育條例」第8條及「國防大學組織規程」第7條文修正可行性，建議應明文規定國防大學設置軍、文副校長各1人，以強化教育專業分工，並請國防部於3個月內提出研議方案，提報立法院外交及國防委員會。

國防大學 國防部 顧立雄
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

共艦上排字「從從容容」 顧立雄：台灣自由民主才真從從容容

4千萬二備金印全民安全手冊挨批 顧立雄：紙本可避免資訊落差

聲援沈伯洋參選台北市長 楊智伃諷「別怕中共」：民進黨不要打壓

沈伯洋：選舉不在目前規劃內 比我適合的人非常多

相關新聞

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

美國國防部17日公布美國國防公司雷神公司獲得近7億美元的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，所需...

共艦上排字「從從容容」 顧立雄：台灣自由民主才真從從容容

中共解放軍海軍在軍艦甲板上排字，排出了民進黨立委王世堅的「從從容容、游刃有餘」金句，外界議論是否又是對台統戰？國防部長顧...

美國會報告警告共軍可快速封台 薛瑞福：攻台預警時間減少

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commissio...

美國會報告點共軍攻台3潛在時間：2027年可能性不高

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commissio...

4千萬二備金印全民安全手冊挨批 顧立雄：紙本可避免資訊落差

國防部宣布將向全國家戶發放「台灣全民安全指引」，總計印發1100萬本，以動支第二預備金的方式支應4279萬元的印製費用。...

立委籲國防大學設文職副校長 顧立雄：3個月內研議

民進黨立委王定宇今天提案指出，國防大學應借鏡國際設置文職副校長一職，以強化學術能量。國防部長顧立雄允諾，國防大學組織架構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。