美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」
美國國防部17日公布美國國防公司雷神公司獲得近7億美元的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，所需經費來自於2026年度對台軍售資金。
美國川普政府日前首度宣布對台軍售，指國務院已經通過3.3億美元的對台軍售，內容包括F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務。
國防部17日再度宣布由雷神公司獲得NASAMS的相關裝備合約，總額為6.98億美元，預計於美國麻州的圖斯克伯里履行合約中的工作，擬於2031年2月28日完成，承辦單位為美國陸軍合約管理指揮部（U.S. Army Contracting Command）。
