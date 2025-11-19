共艦上排字「從從容容」 顧立雄：台灣自由民主才真從從容容

中共解放軍海軍在軍艦甲板上排字，排出了民進黨立委王世堅的「從從容容、游刃有餘」金句，外界議論是否又是對台統戰？國防部長顧立雄今天表示，中共軍方高層不斷被整肅、相關新聞不斷被消失，台灣生活在民主自由的台灣，才是真的從從容容。

王世堅過去質詢的「從從容容、游刃有餘」金句在兩岸爆紅，中共解放軍海軍軍校學員在登陸艦長白山號的甲板上排出「從從容容、游刃有餘」字樣，又在兩岸引發熱議。

顧立雄笑稱，中國大陸應該確實是試圖想要達到認知作戰的目的，不過他認為這樣的認知作戰不會成功。他指出，中國大陸面對他們的軍方高層不斷被整肅，不斷出現這樣的一個的新聞又不斷的被消失，他譏諷，比起這樣子的現象，我們生活要在民主社會的台灣，我們才顯得更從從容容。

然而，中日關係緊張，外界擔憂共軍如果發動「三海連動」的話，將引發潛在威脅衝突。顧立雄說，不管是在南海、或台海、甚至整個印太地區，呼籲中國大陸不要動輒以武力來解決相關的爭端。

他強調，中國大陸應該要放棄所有以武力來解決事情的思維，如果中國不斷動輒以武力軍事擴張，各個這些理念相近的國家都會感覺到事態的嚴重，也都會企圖設法阻止戰事發生、維持區域和平穩定、維持各國的核心利益。顧立雄強調，真正的麻煩製造者是中國大陸。