「全民安全指引」增賴總統署名 馬文君：不如「題詩」信賴感加倍

國防部花費6447萬印發新版「台灣全民安全指引」實體手冊，並將動用二備金。國民黨立委馬文君質疑，政院平時喊窮，燈不能開，連衛生紙都要自備，更不編法定要替國軍弟兄加薪的預算，卻把救急用的預備金拿來印手冊，還加印了賴清德總統簽名。馬文君諷刺，不如請賴總統題詩吧，信賴感應該加倍。

馬文君在臉書表示，根據國防部說法「手冊共印製1100萬本手冊，花費6447萬元，平均每本約5.86元」，手冊除發送各家戶外，也將配合未來各類公益活動、災防演習等使用，提升全民防衛意識，而此次手冊印製，將動用行政院第二預備金支應。

馬文君質疑，問題來了，行政院平時喊窮，沒預算，燈不能開，咖啡沒了，網路斷了，連衛生紙都要自備，最重要的是，對法定要替國軍弟兄加薪的預算，不惜違法也不編，卻把救急用的預備金拿來印手冊？印手冊，比照顧國軍重要？比救災還急？不能編列年度預算再印？

馬文君並說，這本全民國防手冊將強制派發至全國983萬家戶，又有多少民眾會認真讀完，國防部有先評估過效益，紙本手冊，有比數位版本有用？實體發送，會比發送連結，雲端閱讀有用？負責這項業務的國防部全動署物力動員處處長沈威志還說，二版手冊加印了賴總統簽名，能讓民眾更有信賴感。他寧可相信，沈署長這話有所本，而不只是拍馬屁，那既然如此，不如請賴總統題詩吧，信賴感應該加倍！

馬文君說，正值預算會期，行政院、國防部要這樣用錢，就讓我們仔細審視預算，幫老百姓，看緊荷包。