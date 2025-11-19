快訊

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

雄女怒了！網紅拍「壞學生」制服改造影片惹議 校方提告

聽新聞
0:00 / 0:00

「全民安全指引」增賴總統署名 馬文君：不如「題詩」信賴感加倍

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國防部花費6447萬印發新版「台灣全民安全指引」實體手冊，並將動用二備金。（路透）
國防部花費6447萬印發新版「台灣全民安全指引」實體手冊，並將動用二備金。（路透）

國防部花費6447萬印發新版「台灣全民安全指引」實體手冊，並將動用二備金。國民黨立委馬文君質疑，政院平時喊窮，燈不能開，連衛生紙都要自備，更不編法定要替國軍弟兄加薪的預算，卻把救急用的預備金拿來印手冊，還加印了賴清德總統簽名。馬文君諷刺，不如請賴總統題詩吧，信賴感應該加倍。

馬文君在臉書表示，根據國防部說法「手冊共印製1100萬本手冊，花費6447萬元，平均每本約5.86元」，手冊除發送各家戶外，也將配合未來各類公益活動、災防演習等使用，提升全民防衛意識，而此次手冊印製，將動用行政院第二預備金支應。

馬文君質疑，問題來了，行政院平時喊窮，沒預算，燈不能開，咖啡沒了，網路斷了，連衛生紙都要自備，最重要的是，對法定要替國軍弟兄加薪的預算，不惜違法也不編，卻把救急用的預備金拿來印手冊？印手冊，比照顧國軍重要？比救災還急？不能編列年度預算再印？

馬文君並說，這本全民國防手冊將強制派發至全國983萬家戶，又有多少民眾會認真讀完，國防部有先評估過效益，紙本手冊，有比數位版本有用？實體發送，會比發送連結，雲端閱讀有用？負責這項業務的國防部全動署物力動員處處長沈威志還說，二版手冊加印了賴總統簽名，能讓民眾更有信賴感。他寧可相信，沈署長這話有所本，而不只是拍馬屁，那既然如此，不如請賴總統題詩吧，信賴感應該加倍！

馬文君說，正值預算會期，行政院、國防部要這樣用錢，就讓我們仔細審視預算，幫老百姓，看緊荷包。

馬文君 國防部 行政院 賴清德
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／南投鄉親盼了幾十年 北中寮總算有加油站了

國軍留營率節節高？ 馬文君揭露「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

僑生遭詐團吸收 馬文君籲跨部會防護「別讓人才變人頭」

國防部500億買4萬架無人機 馬文君擔心：5年後恐成高價舊型號

相關新聞

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

美國國防部17日公布美國國防公司雷神公司獲得近7億美元的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，所需...

共艦上排字「從從容容」 顧立雄：台灣自由民主才真從從容容

中共解放軍海軍在軍艦甲板上排字，排出了民進黨立委王世堅的「從從容容、游刃有餘」金句，外界議論是否又是對台統戰？國防部長顧...

美國會報告警告共軍可快速封台 薛瑞福：攻台預警時間減少

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commissio...

美國會報告點共軍攻台3潛在時間：2027年可能性不高

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commissio...

4千萬二備金印全民安全手冊挨批 顧立雄：紙本可避免資訊落差

國防部宣布將向全國家戶發放「台灣全民安全指引」，總計印發1100萬本，以動支第二預備金的方式支應4279萬元的印製費用。...

「全民安全指引」增賴總統署名 馬文君：不如「題詩」信賴感加倍

國防部花費6447萬印發新版「台灣全民安全指引」實體手冊，並將動用二備金。國民黨立委馬文君質疑，政院平時喊窮，燈不能開，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。