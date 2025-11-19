4千萬二備金印全民安全手冊挨批 顧立雄：紙本可避免資訊落差

國防部宣布將向全國家戶發放「台灣全民安全指引」，總計印發1100萬本，以動支第二預備金的方式支應4279萬元的印製費用。遭外界質疑動用第二預備金有規避國會備查之嫌。國防部長顧立雄今天重申，印發紙本可以避免資訊落差，國防部採公開招標，沒有任何規避。

顧立雄今天重申，國防部認為應該要避免數位落差,普發紙本是確保在任何緊急狀態或重大災害的情況之下，能夠確保國人財產生命安全的必要做法，所以國防部就以公開招標的方式，沒有任何規避的情形。顧立雄強調，全民國防手冊主要是參照瑞典、芬蘭、捷克等相關國家，他們都有用紙本的方式普發手冊。

另一方面，高檢署再起訴一起共諜案，其中手法之一包括鼓動官兵在發生戰事時消極不抵抗。顧立雄說，對於有發生這樣的事情就感到痛心。

他指出，確實中國大陸對我方的滲透作為相當嚴重,但是國防部也積極採取應對措施，不斷加強保防教育，對於接觸機密的也都要加以查核。顧立雄強調，這個案子也是在軍方內部查核的時候發現,國防部還是會不斷的精進。