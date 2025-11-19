雷神獲美國217億對台軍售NASAMS合約 2031年交付

快訊

中央社／ 華盛頓18日專電

美國國務院13日批准對台軍售案後，美國戰爭部昨天宣布，雷神公司獲得逾6億美元「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年，所需經費來自2026年會計度美國對台軍售資金。

美國戰爭部於官網公告，雷神公司獲得總額約6億9894萬美元（約新台幣217億5002萬元）合約，負責採購NASAMS設備，預計完成日期為2031年2月28日。承辦單位為美國陸軍合約管理指揮部（U.S. Army Contracting Command）。

就在5天前，國務院批准提供台灣總值3億3000萬美元的戰機備件及維修零件，成為美國總統川普回鍋白宮以來，首批對台軍售。

NASAMS是台灣近年強化空防的一環。國防部去年指出，面對中共於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售的NASAMS具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經俄烏戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能。

國防部表示，NASAMS另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與國軍現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

此外，台灣2026年的國防預算書中，原編列於「機密預算」的NASAMS轉為公開，金額約新台幣357億元，執行時間為2024年至2030年，採購範圍則包括雷達、發射系統、教育訓練、接裝前置作業等，至於確切細節及數量等資訊，因涉機密不揭露。

空軍在預算書中說明，因應各式空中威脅中樞及空軍基地、海軍港口、雷達站等固定目標，也對中長程防空部隊及戰管雷達機動過程造成極大威脅，因此規劃籌建機動化、火力分配、指管及偵蒐整合機制的防空系統，建構重層攔截防禦火網，有效防護目標安全。

美國 國防部 俄烏戰爭 軍售
