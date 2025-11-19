美國會報告警告共軍可快速封台 薛瑞福：攻台預警時間減少

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）18日公布2025年度報告，內容指出台灣和美國國防官員都提出警告，指共軍得以在幾小時內執行對台的海上封鎖，並且有可能在很短的時間內就能轉換成攻台行動。

隸屬美國國會之下的美中經濟暨安全檢討委員會18日發布年度報告，美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，中國的軍事能力日益成長，並納入新能力，包括自行驅動的登陸艇、超音速飛彈等；薛瑞福也表示，中國持續在灰色地帶展開富侵略性的行動，尤其在台海和南海上。

薛瑞福指出，中國對台灣防空識別區的侵擾在過去的5年裡成長1500%，從2019年的20次，到了2024年逾3000次，而共軍預料在2025年創下更多的侵擾紀錄。

針對共軍在台灣周邊幾乎持續性地軍事演習活動，且不斷強化裝備和戰備狀態，年度報告點出，包括美國和台灣的國防官員都警告說，人民解放軍可以在幾小時的時間內執行海上封鎖，且可能只需要很短的時間就能轉換成攻台行動。

薛瑞福表示，中國若想透過法律手段來執行較為輕微的封鎖，包括宣布設下飛彈或演習關閉區域等，幾乎不會有任何前兆，而各方也被迫要接受，為此改變主要港口的交通航道。

至於實體的海上封鎖，薛瑞福說，雖然共軍必須移動部署單位，但仍然對他們來說很簡單就能執行，尤其共軍的海軍、海巡和海上民兵現在經常出沒在台灣周邊，包括台灣東部的海域，所以很快就能就定位置。

薛瑞福表示，面對共軍攻台，台灣預警的時間正在減少，指共軍在台灣周邊的行動並不只是對台施壓，同時也針對兩棲登陸作戰、後勤支援等相關環節做演練；薛瑞福說，這些都大大減少台灣的預警時間。