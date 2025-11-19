快訊

美國會報告點共軍攻台3潛在時間：2027年可能性不高

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為中國海軍艦艇參加中俄海上聯合2025軍事演習。(美聯社)
美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）2025年度報告，內容點出3個共軍可能侵犯台灣的時間點，美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，中國國家主席習近平指示人民解放軍在2027年做好攻台準備，非攻台日期。

薛瑞福也表示，中國計畫在2049年達成「中華民族偉大復興」，而統一台灣被視為民族復興的一環，指中國的意圖非常明顯。

隸屬美國國會之下的美中經濟暨安全檢討委員會18日發布年度報告，針對北京可能入侵台灣的時間表，報告點出2027年、2035年和2049年，3個潛在的時間點。

報告指出，根據美國情報評估，中國國家主席習近平指示人民解放軍必須在2027年具備成功入侵台灣的能力，但未必是入侵日期；報告指出，2027年之所以重要，因為是人民解放軍建軍100周年，而習近平宣布要加速在2027年完成機械化、信息化和智能化的目標。

報告並指出，北京預計在2035年完成軍事現代化的目標，並完成通往台灣的高速鐵路，這也被認為分析師認為是中國入侵台灣的潛在時間點之一；由於台灣官方不理會中國興建高速鐵路的計畫，北京達成目標的方法只有掌控台灣。

而2049年則是中華人民共和國建國100周年，在習近平之下實現「全面建成社會主義現代化強國」，並「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」的日期；報告稱，北京明顯指出希望在建國100周年以前統一台灣，尤其習近平在2022年稱解決台灣問題，是實現中華民族偉大復興的必然要求。

薛瑞福表示，他不能說2049年一定就是中國入侵台灣的時間，也認為中國期待以非武力的方式取得勝利，但從中國的論述上來看，其意圖非常明顯。

至於大家關注的2027年，薛瑞福認為說，中方更關注在2027年取得攻台的能力，而不是攻台的日期；習近平是希望解放軍在能力上做好準備，2027年未必是開戰的時間點。

習近平 北京 薛瑞福
