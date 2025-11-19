快訊

美國會報告憂中國突襲攻台 指英文宣傳淡化開戰企圖

中央社／ 華盛頓18日專電
圖為中國海軍艦艇參加中俄海上聯合2025軍事演習。(美聯社)
圖為中國海軍艦艇參加中俄海上聯合2025軍事演習。(美聯社)

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」今天示警，中國持續快速提升侵台能力，解放軍幾乎可以在無預警下從例行演習轉變為實際入侵。此外，北京內外宣傳呈現落差，對外淡化入侵意圖，對內則指台灣挑釁引戰。

跨黨派「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）今天提交逾700頁的年度報告，內容分數個章節，其中「加速因應可能的衝突」小節指出，解放軍在台灣周邊日益強化的軍事活動，並投入為兩棲攻擊任務設計的新型平台，使解放軍幾乎可以在毫無任何預警的情況下，從例行演訓轉向真正的封鎖或入侵行動。

報告另提到一項令人憂心的情形，指中國在對外英文宣傳與對內中文宣傳上，關於台灣的論述出現分歧，這種差異顯示北京可能正在採取初步措施，讓民眾做好應對戰爭的準備。

根據報告，中國對國際受眾的聲明淡化入侵的可能性，但其國內宣傳卻聲稱台灣的「挑釁」，可能在不久將來構成採取軍事行動的理由。

報告指出，雖然目前沒有跡象顯示中國正計劃立即入侵，而且北京仍希望在不開戰的情況下迫使台灣投降，但美國及其盟友與夥伴已不能再假設台海危機的可能性不高，或認為自己擁有充足的時間為此做準備。

環太軍演深度有限 美台客製化訓練更合需求

「美中經濟暨安全檢討委員會」上午並就年度報告召開聽證會，期間副主席、美國國防部（現為戰爭部）前印太安全事務助理部長薛瑞福（RandallSchriver）回應台灣加入環太平洋演習（RIMPAC）的可能性。

他說，環太軍演規模龐大，涉及眾多國家，但作戰層面卻非常基礎，調整到所有參與國都能共同執行的最低標準。

「我更希望看到美台開展更多雙邊訓練和演習，內容應更側重因應台灣面臨的各種軍事挑戰，甚至可以開展3邊或多邊演習，邀請區域內可能牽涉到台海突發情形的國家參與，例如日本、菲律賓等」。

但薛瑞福也說，這是個人意見，不代表委員會正式立場。

環太軍演由美國主導，自1971年開始舉行。去年有29國參與，國際合作達到空前規模，計有40艘水面艦艇、150多架飛機、3艘潛艇和2萬5000人。

美軍印太司令部藉由環太軍演，加強環太平洋地區國家武裝部隊間的協同作戰能力。中國2018年起已不再受邀。

美國聯邦眾議院連年在年度大法「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）中提出建議，邀請台灣參加環太軍演。參議院今年10月通過的NDAA則加碼，「強烈建議」邀台參與。如果國防部長決定不邀請，需通知國會並說明理由。

今天公開的報告建議也包括，國會應指示美國國務院與台灣合作，開啟一項「外國軍事銷售制」（FMS）案，提供非武器性支援服務，以推進美國區域部署，強化美國在台灣周邊的嚇阻力。

薛瑞福對此指出，這項建議意在讓台灣能夠實質上為美軍在印太區域內的部隊部署作出貢獻。換句話說，台灣可以協助出資在呂宋島北部建設基地，因為這些設施與嚇阻中國、以及美國防衛台灣的能力直接相關。

環太軍演 美國國防 國防部 薛瑞福
