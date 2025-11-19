中國不滿美對台軍售 外交部：無權抹黑台美正常合作

中央社／ 台北18日電

美國日前批准3.3億美元對台軍售案，引起中國反彈喊「一中」。外交部今天嚴厲譴責中方意圖顛倒是非、政治操弄，並重申兩岸互不隸屬是客觀事實，中國無權抹黑台美正常合作。

外交部日前表示，已收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」。

外交部今晚發布新聞稿指出，中國國防部發言人誆稱美國對台軍售違反「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作，外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部重申，台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實。中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

外交部表示，相信各界也注意到近來中國在區域內頻繁出動軍機艦，進行大規模軍事挑釁行動，已嚴重破壞區域的和平與穩定。國際社會很清楚是中方不斷在區域內意圖挑戰現狀。

外交部強調，台灣作為區域的負責任成員，除了一直致力於維護台海現狀、持續提升自我防衛能力，並與美國等具備共同利益的國家，攜手維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 美國 台美
