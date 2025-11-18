規避立院備查？花4千萬印安全指引手冊 國防部：依政策指導動用二備金

國防部宣布將從明天起發放「台灣全民安全指引」，印製費用4279萬元，以動支第二預備金的方式支應，遭質疑有刻意規避立院備查之嫌。國防部晚間強調，普發紙本是依據政策指導，按預算法申請行政院第二預備金，辧理公開招標，絕無刻意規避備查的狀況。

國防部宣布將向全國家戶發放「台灣全民安全指引」，總計印發1100萬本，印製費用4279萬元，以動支第二預備金的方式支應。不過國民黨立委王鴻薇質疑，第二備預備金往往用於少見特殊事故或緊急情況，如重大天災，以及因應原列經費不敷、臨時需要才能動支。她並質疑，每筆動支金額超過5000萬元案件者，應先送請立法院備查，指引手冊的費用，是特意編列在備查門檻以下。

國防部晚間強調，考量部分年長者不習慣上網閱讀；普發紙本可降低數位落差，確保危急時立即發揮作用，乃依政策指導，按預算法申請行政院第二預備金，辧理公開招標，決標金額4279萬，絕無刻意規避立院備查情事。

國防部表示，9月份發布「台灣全民安全指引」後，深獲各界正面肯定與迴響，希望索取或授權印製紙本；同時間捷克、瑞典、芬蘭及愛沙尼亞等國，陸續普發民防手冊，我國努力方向與諸多民主國家一致，亦受國際社會好評與肯定。

國防部強調，以充分準備，應對不可預測的災害風險，可強化對國人生命與財產安全的保障，是長期且必要的公共投資，籲請國人支持。