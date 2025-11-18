國民黨立委陳永康建議 研議增設心輔加給、特種加給

國民黨立委陳永康今天提出書面質詢建議，建議行政院、國防部研議為國軍心輔軍官增設「心輔加給」；並為執行首都衛戍任務的官兵增設「特種加給」。

立法院外交及國防委員會明（19）邀請國防部就國軍「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助機因分析及策進作為」進行專題報告。

陳永康提出書面質詢表示，近期討論國軍部隊編現比，國防部報告坦承面對少子化的社會環境與結構性，招募不易，人員留營率成關鍵因素。相應之下，部隊心衛生制度更顯重要。他建議，國防部應當思考設立「心輔加給」，鼓勵第一線專業的心輔幹部。

陳永康同時呼籲行政院與國防部，能重視憲兵負有執行首都衛成任務，他建議衛戍部隊除原有部隊戰鬥加給外，應考慮增設「特種加給」。陳永康同時表示，地區憲兵指揮部除需執行軍紀軍法職責，還必須協助警檢深入社會以及維護部隊的司法警察調查工作；他關切地區憲兵指揮部無法支領戰鬥加給的現狀。

台北中樞防務，現除原有憲兵部隊外，陸戰隊66旅也改編制接手部分防務。