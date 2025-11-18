快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮救災表現優異 花防部劉暐欣調任8軍團指揮官

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
賴總統授權在花蓮光復鄉救災的國軍官兵可進入民宅協助受災戶清理，第2作戰區指揮官劉暐欣（中）親自與民眾溝通。圖／軍聞社資料照
賴總統授權在花蓮光復鄉救災的國軍官兵可進入民宅協助受災戶清理，第2作戰區指揮官劉暐欣（中）親自與民眾溝通。圖／軍聞社資料照

陸軍近期將有一批將領異動，現任陸軍副司令李天龍中將接任陸軍副參謀總長；現任副侍衛長陳宏詩少將升任侍衛長，並晉升中將；在花蓮光復鄉救災表示優異的花防部指揮官劉暐欣中將，調任8軍團指揮官。

陸軍官校57期多位中將，包括副參謀總長陳忠文、全動署長李定中、後備指揮部指揮官劉協慶均在本（11）月底屆齡退伍。因此12月1日將有一波將領異動。

按軍方目前規劃，李天龍接任陸軍副參謀總長，總統府侍衛長則由現任副侍衛長陳宏詩少將升任，並晉升中將。陸軍副司令一職則由陸軍第10軍團指揮官李榮華中將接任；全動署長一職由現任陸軍第8軍指揮官廖建興中將接任；全動署後備指揮部指揮官一職則由俞文鎮中將接任。

原任總統府侍衛長邵智君，將調任10軍團指揮官；救災表現優異的花防部指揮官劉暐欣調任8軍團指揮官；六軍團副指揮官孔乃德調任教準部指揮官；陸軍南測中心指揮官邱之峯調任陸軍戰訓處長；南測指揮官由10軍團參謀長譚勇接任；十軍團參謀長由58砲指部指揮官王俊欽接任；58砲指揮官由副指揮官楊俊陵接任，晉升少將；陸軍計畫處長黃超政接任花防部指揮官晉升中將；陸軍6軍團賴文欽調任陸軍計畫處長。

此外，陸軍6軍團參謀長由陸軍564旅長高廣智接任，遺缺由黃耀霆上校接任晉升少將；43砲指部指揮官羅永昶少將接任8軍團參謀長；陸軍43砲指揮官則由花防部參謀長滕運隆接任；花防部參謀長由葉雲五上校接任晉升少將；國防大學副校長由國防部人次室次長劉沛智接任，遺缺由8軍團參謀長侯嘉倫接任並晉升中將；台東地區指揮部指揮官由國防部訓次室聯合戰力訓練處副處長胡雅中上校接任，晉升少將。

陸軍 國防部 全動署
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

花蓮災後整備妥適 萬榮鄉、鳳林鎮3所國中小復課

影／沈伯洋戰蔣萬安成話題 王鴻薇：戰士「選很大」放棄花蓮了嗎？

陸軍二兵休假後直接消失120天 遭判4個月徒刑

美軍被國防商當盤子！陸軍部長曝：黑鷹零件造價470元賣逾140萬

相關新聞

花蓮救災表現優異 花防部劉暐欣調任8軍團指揮官

陸軍近期將有一批將領異動，現任陸軍副司令李天龍中將接任陸軍副參謀總長；現任副侍衛長陳宏詩少將升任侍衛長，並晉升中將；在花...

港男共諜組織2現役軍人遭起訴 國防部：強烈譴責叛國行為

高檢署偵辦港籍男子丁小琥來台發展共諜組織案，今天將丁小琥等7人起訴，其中還包含楊姓、呂姓2名現役軍人，國防部表示，政戰局...

今年唯一營區開放！22日高雄新濱碼頭登場 「大武軍艦」首次公開

今年唯一一場營區開放活動，22日將在高雄新濱碼頭登場，開放民眾登艦參觀兩棲登陸艦「玉山軍艦」及10月底才正式成軍服役的救...

陸駐美大使館：美應即停止武裝台灣錯誤行為 民進黨別揮霍台灣人的錢

美國日前提出美國總統川普第二任期內首次對台軍售，中國駐美國大使館17日發文表示，中方向美方表達不滿和反對，並敦促美方立即...

防陸封鎖能源供應 美海軍退役少將：台應投資小型核反應爐

面對來自中國大陸武力進犯的威脅，有可能從海上截斷台灣的能源供應，美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery...

抗日將軍李友邦早被保密局盯上 血壓飆200反加速槍斃

1947年二二八事件一個月後，李友邦擔任國民黨三青團台灣區團主任時，已就被保密局盯上，懷疑他窩藏共諜。軍方1952年根據檢控認定他隱匿共黨身分，蔣中正下令加速判決後，槍斃李友邦。 資深記者高凌雲依據國防部、保密局公開檔案，揭開李友邦遭人密告案情，與決定李友邦死罪的過程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。