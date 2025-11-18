花蓮救災表現優異 花防部劉暐欣調任8軍團指揮官

陸軍近期將有一批將領異動，現任陸軍副司令李天龍中將接任陸軍副參謀總長；現任副侍衛長陳宏詩少將升任侍衛長，並晉升中將；在花蓮光復鄉救災表示優異的花防部指揮官劉暐欣中將，調任8軍團指揮官。

陸軍官校57期多位中將，包括副參謀總長陳忠文、全動署長李定中、後備指揮部指揮官劉協慶均在本（11）月底屆齡退伍。因此12月1日將有一波將領異動。

按軍方目前規劃，李天龍接任陸軍副參謀總長，總統府侍衛長則由現任副侍衛長陳宏詩少將升任，並晉升中將。陸軍副司令一職則由陸軍第10軍團指揮官李榮華中將接任；全動署長一職由現任陸軍第8軍指揮官廖建興中將接任；全動署後備指揮部指揮官一職則由俞文鎮中將接任。

原任總統府侍衛長邵智君，將調任10軍團指揮官；救災表現優異的花防部指揮官劉暐欣調任8軍團指揮官；六軍團副指揮官孔乃德調任教準部指揮官；陸軍南測中心指揮官邱之峯調任陸軍戰訓處長；南測指揮官由10軍團參謀長譚勇接任；十軍團參謀長由58砲指部指揮官王俊欽接任；58砲指揮官由副指揮官楊俊陵接任，晉升少將；陸軍計畫處長黃超政接任花防部指揮官晉升中將；陸軍6軍團賴文欽調任陸軍計畫處長。

此外，陸軍6軍團參謀長由陸軍564旅長高廣智接任，遺缺由黃耀霆上校接任晉升少將；43砲指部指揮官羅永昶少將接任8軍團參謀長；陸軍43砲指揮官則由花防部參謀長滕運隆接任；花防部參謀長由葉雲五上校接任晉升少將；國防大學副校長由國防部人次室次長劉沛智接任，遺缺由8軍團參謀長侯嘉倫接任並晉升中將；台東地區指揮部指揮官由國防部訓次室聯合戰力訓練處副處長胡雅中上校接任，晉升少將。