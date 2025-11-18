快訊

今年唯一營區開放！22日高雄新濱碼頭登場 「大武軍艦」首次公開

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
今年唯一一場營區開放活動，22日將在高雄新濱碼頭登場，10月底正式成軍的救難艦「大武軍艦」將開放參觀。記者李人岳／攝影
今年唯一一場營區開放活動，22日將在高雄新濱碼頭登場，10月底正式成軍的救難艦「大武軍艦」將開放參觀。記者李人岳／攝影

今年唯一一場營區開放活動，22日將在高雄新濱碼頭登場，開放民眾登艦參觀兩棲登陸艦「玉山軍艦」及10月底才正式成軍服役的救難艦「大武軍艦」，將可近距離接觸玉山艦塢槽乾區、濕區的AAV7兩棲突擊車、LCM登陸艇等裝備。同時包括莒拳隊、陸戰隊儀隊也將上場演出。

海軍陸戰隊參謀長林家宏少將說明，今年唯一一場營區開放活動，將於周六上午9時起至下午4時止，於高雄海軍新濱營區舉行，活動項目包括國造艦艇參觀、地面武器裝備陳展，海軍軍官學校鼓號樂隊、陸戰隊樂儀隊、陸戰隊莒拳隊、左營高中熱舞社表演、人才招募及園遊會。

艦艇開放部分，海軍此次共開放兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」及10月底才正式成軍服役的救難艦「大武軍艦」。玉山艦將開放參觀塢槽、醫務所、飛行甲板、海劍二型防空飛彈系統、駕駛台。其中塢槽乾區將陳列4輛AAV7兩棲突擊車（指揮車、運輸車、救濟車、掃雷車），濕區部分則有4艘機械化登陸艇（LCM）；大武軍艦部分，民眾則可登艦參觀主拖纜機、潛水鐘、減壓艙及駕駛台。

陸上武器裝備陳展方面，包括海軍陸戰隊的M109突擊艇、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、紅雀二型無人機、監偵型無人機等；以及海軍的機動飛彈車及雷達車、銳鳶無人機、陸用型監偵無人機、艦載型監偵無人機等。

林家宏表示，考量會場周邊交通及場地限制，無提供停車及接駁車，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具（捷運、輕軌、公車）前往。

他提醒，參觀民眾請攜帶身分證、駕照或具相片的健保卡；未滿14歲孩童如未具身分證，可由親屬陪同入營。外籍看護應出示護照或居留證等合法文件接受查驗並隨同受看護對象入營；外籍、陸籍（港澳）配偶尚未取得中華民國身分證前，須由我國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法文件接受查驗入營。

主辦單位並提醒，為貫徹部隊行政中立，民眾勿穿著與選舉相關服飾，並禁止散發競選文宣；同時除參演單位外，營區內禁止攜帶及使用空拍機。

今年唯一一場營區開放活動，22日將在高雄新濱碼頭登場，開放民眾登艦參觀兩棲登陸艦「玉山軍艦」及10月底才正式成軍服役的救難艦「大武軍艦」。記者劉學聖／攝影
今年唯一一場營區開放活動，22日將在高雄新濱碼頭登場，開放民眾登艦參觀兩棲登陸艦「玉山軍艦」及10月底才正式成軍服役的救難艦「大武軍艦」。記者劉學聖／攝影

海軍 玉山艦 陸戰隊
相關新聞

港男共諜組織2現役軍人遭起訴 國防部：強烈譴責叛國行為

高檢署偵辦港籍男子丁小琥來台發展共諜組織案，今天將丁小琥等7人起訴，其中還包含楊姓、呂姓2名現役軍人，國防部表示，政戰局...

花蓮救災表現優異 花防部劉暐欣調任8軍團指揮官

陸軍近期將有一批將領異動，現任陸軍副司令李天龍中將接任陸軍副參謀總長；現任副侍衛長陳宏詩少將升任侍衛長，並晉升中將；在花...

賴總統署名「台灣全民安全指引」明起發放 國防部擬動支4279萬二備金

政府於9月推出新版「台灣全民安全指引」，賴清德總統在「韌性台灣、民主永續」國際論壇致詞指出，要讓家家戶戶都能得到新版指引...

陸駐美大使館：美應即停止武裝台灣錯誤行為 民進黨別揮霍台灣人的錢

美國日前提出美國總統川普第二任期內首次對台軍售，中國駐美國大使館17日發文表示，中方向美方表達不滿和反對，並敦促美方立即...

防陸封鎖能源供應 美海軍退役少將：台應投資小型核反應爐

面對來自中國大陸武力進犯的威脅，有可能從海上截斷台灣的能源供應，美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery...

