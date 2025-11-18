港男共諜組織2現役軍人遭起訴 國防部：強烈譴責叛國行為

高檢署偵辦港籍男子丁小琥來台發展共諜組織案，今天將丁小琥等7人起訴，其中還包含楊姓、呂姓2名現役軍人，國防部表示，政戰局內部清查發現楊姓少校行為涉疑，立即依國安聯防機制，通報國安單位共同偵辦。國防部強調，對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，國防部強烈譴責。

調查局接獲情資，指港籍男子丁小琥多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織並刺探、收集機密資料，先後吸收現退役多名軍官為組織成員，甚至遊說現役軍人消極不抵抗；被高檢署依違反國安法蒐集軍事機密等罪，起訴丁小琥等7人並求處重刑。

國防部表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5員犯嫌。

國防部強調，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責；已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。