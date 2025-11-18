國防部：4400人次、869輛次挺進宜蘭蘇澳救災
宜蘭蘇澳地區受颱風鳳凰外圍環流和東北季風影響釀災，國防部今天表示，國軍於11月11日開設應變中心，統計截至昨天為止，共派遣4400人次、869輛次各型車輛投入救援。
國防部上午舉行「民國114年國防知性之旅活動（營區開放）」暨「台灣全民安全指引（新版全民國防手冊）普發規劃」記者會。
由於宜蘭蘇澳地區受颱風鳳凰外圍環流和東北季風影響釀災，國軍出動救援。針對迄今兵力投入，作計室聯合作戰處副處長許志宏上校說明，已在11月11日開設應變中心，統計至昨天為止，共派遣4400人次、869輛次車輛投入救援。
至於各作戰區的兵力投入數量，第三作戰區合計派遣1900人次、190輛次車輛；第二作戰區則派遣2000人次、665輛次。
另外，針對共軍於黃海等處的軍事活動。許志宏提到，共軍於周邊海空域活動狀態，國軍運用聯合情監偵系統，先期研判共軍真實行動意圖，並循戰略溝通管道適時發布共軍演訓動態暨國軍備戰行動；針對灰色地帶襲擾及區域軍演，國軍依經常戰備時期突發狀況處置規定立即應處，依照徵候、敵情威脅開設應變中心，並啟動立即戰備操演，先期部署兵火力應處威脅、確保國家安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言