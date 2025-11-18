海軍營區開放11月22日高雄登場 民眾可登玉山及大武軍艦

快訊

中央社／ 台北18日電

國防部今天表示，今年唯一一場營區開放活動，將在22日高雄新濱營區登場，除了莒拳隊、陸戰隊儀隊展演外，也開放民眾登艦「玉山軍艦」及「大武軍艦」，將可近距離接觸玉山艦塢槽乾區、濕區的AAV7兩棲突擊車、LCM登陸艇等。

國防部上午舉行「民國114年國防知性之旅活動（營區開放）」暨「台灣全民安全指引普發規劃」記者會。

營區開放部分，海軍陸戰隊指揮部參謀長林家宏少將說明，今年唯一一場營區開放將於22日上午9時起至下午4時止，於高雄新濱營區（高雄市鼓山區鼓山一路1號）舉行，考量會場周邊交通及場地限制，無提供停車及接駁車，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具（捷運、輕軌、公車）前往。

林家宏指出，活動項目包括國造艦艇參觀、武器裝備陳展、海軍軍官學校鼓號樂隊、陸戰隊樂儀隊、陸戰隊莒拳隊、左營高中熱舞社表演、人才招募及園遊會。

國造艦艇參觀部分，區分為兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」及救難艦「大武軍艦」。玉山艦將開放參觀塢槽、醫務所、飛行甲板、海劍二型防空飛彈系統、駕駛台。其中民眾可在塢槽乾區近距離接觸4輛AAV7兩棲突擊車（指揮車、運輸車、救濟車、掃雷車），濕區部分則有4艘機械化登陸艇（LCM）；大武軍艦部分，民眾則可登艦主托纜機、潛水鐘、減壓艙及駕駛台。

陸上陳展部分，區分為陸戰隊指揮部的M109突擊艇、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、紅雀二型無人機、監偵型無人機等；以及海軍艦隊指揮部的機動飛彈車及雷達車、銳鳶無人機、陸用型監偵無人機、艦載型監偵無人機等。

林家宏提醒，民眾請攜帶中華民國身分證、駕照或具相片的健保卡；未滿14歲孩童如未具身分證，可由親屬陪同入營。外籍看護應出示護照或居留證等合法文件接受查驗並隨同受看護對象入營；外籍、陸籍（港澳）配偶尚未取得中華民國身分證前，須由我國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法文件接受查驗入營。

林家宏強調，為貫徹部隊行政中立，民眾勿穿著與選舉相關服飾，並禁止散發競選文宣；除參演單位外，營區內禁止攜帶及使用空拍機。

