聽新聞
0:00 / 0:00
陸駐美大使館：美應即停止武裝台灣錯誤行為 民進黨別揮霍台灣人的錢
美國日前提出美國總統川普第二任期內首次對台軍售，中國駐美國大使館17日發文表示，中方向美方表達不滿和反對，並敦促美方立即停止武裝台灣的錯誤行為；中國駐美大使館也向民進黨政府提出警告，指揮霍台灣民眾的錢來購買武器是沒有前途的。
美國川普政府日前首度宣布對台軍售，指國務院已經通過3.3億美元的對台軍售，內容包括F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務。
中國駐美大使館17日在社群網絡平台上發文對此表達強烈的不滿，並堅定反對這項軍售案；中國駐美大使館表示，他們已經向美方提出嚴肅的陳述。
中國駐美大使館敦促美方立即停止武裝台灣的錯誤行為，以防傷及美中兩國和兩國軍隊之間的關係發展。
中國駐美大使館也警告民進黨政府，揮霍台灣人民辛苦賺來的錢來購買武器是沒有前途的行為；中國駐美大使館也說，任何依靠外部力量來尋求獨立的企圖，或者以武力來抵抗統一的行為都注定要失敗。
