防陸封鎖能源供應 美海軍退役少將：台應投資小型核反應爐

面對來自中國大陸武力進犯的威脅，有可能從海上截斷台灣的能源供應，美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）17日呼籲說，台灣應該投資所有能源選項，包括核能在內；蒙哥馬利也認為說，賴清德總統未來會很樂意投資小型模組化核反應爐（SMR）。

美國華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）17日舉辦座談會，邀請學者專家討論如何在北京的威脅之下，保護台灣的能源生命線。

捍衛民主基金會中國項目主管辛格頓（Craig Singleton）提到捍衛民主基金會今夏與台灣學術單位共同合作的兵推演習，他指出，中國未必需要透過隔離或封鎖來達成其目標，光是利用執行港口安全檢查等法律手段，或是向卡達等天然氣供應國施壓，就能干擾天然氣輸入台灣。

辛格頓指出，這樣的施壓手段會影響台灣物價、讓民眾搶購囤貨，並造成內部政治的不穩定，對台灣形成政治和心理上的壓力，讓北京不需要發動戰爭，也可以達成他們的政治目標；辛格頓表示，台灣會慢慢發現，中國祭出的文書工作有時比飛彈更具殺傷力。

摩根大通銀行商品開採總經理阿爾坎（Kenan Arkan）指出，台灣約50%的發電來自於天然氣，卻沒有在地生產天然氣，這讓台灣非常依賴供應商，不但這些天然氣貨輪多行經地緣政治的關鍵要道，所有天然氣港口也都位於台灣西部，面向對岸；阿爾坎認為說，這為台灣增加系統性的弱點。

阿爾坎說，在缺乏核能之下，再加上日益增加的經濟需求，台灣對天然氣的需求只會向上提高。

蒙哥馬利指出，美國除了希望台灣增加國防支出，也希望盟友花費占GDP1.5%的國防相關支出，這包括投資液化天然氣等；蒙哥馬利認為說，這些投資不但有助於台灣，也有助於減少美國捲入衝突的風險。

蒙哥馬利表示，台灣必須做出短中長期的能源投資，雖然必須付出很大的代價，但這就是嚇阻中國的方法，表現出台灣願意用盡全力來嚇阻中國；蒙哥馬利表示，台灣除了投資液化天然氣，也可以投資核能，並認為賴清德總統未來會很樂意投資SMR。

蒙哥馬利指出，台灣有很多選項，也必須動用所有選項；他表示，這也會讓台灣受到美國的肯定。

捍衛民主基金會則做成報告，對如何強化台灣的能源韌性提出建議，包括分散液化天然氣的供應鏈風險，向美國採購更多液化天然氣、台積電直接向美國長期購買液化天然氣、擴大台灣的能源儲備設施等；捍衛民主基金會的報告也建議台灣投資傳統核能發電和SMR，讓台灣保有穩定的能源供應來應付中國可能的秘密隔離。