快訊

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

華府智庫倡美艦護商船 「換旗」確保台灣能源韌性

中央社／ 華盛頓17日專電

台灣能源高度依賴進口，華府智庫今天提供強化能源韌性建議，包括投資小型模組化反應爐技術，及美軍進行護航操演、為前往台灣的船隻換掛美國國旗等。此外，日本戰略庫存能源也可在危機時為台灣提供短期補充。

「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies，FDD）今年夏天在台灣與台電公司等單位進行兵推，測試中共如何從對台施壓外交和經濟壓力升級到阻止台灣的能源進口。

FDD專家也與歐洲政府官員、相關產業及美國國會兩黨的幕僚進行後續兵推，今天公開「中國對台灣能源命脈的脅迫：一場台灣和西方都輸不起的博弈」報告，下午於華府舉行座談。

報告建議，台灣除了購買自己的液化天然氣（LNG）船外，也應考慮採購更多美國LNG，以推進能源安全並深化台美政治關係。美國政府可透過外交、政治與金融支持，協助台灣推動能源基礎設施建設，並依據「歐洲能源安全與多元化法」（European Energy Security and Diversification Act）將台灣指定為受益國。

報告也說，美國海軍應優先規劃為前往台灣的船隻換掛美國國旗（reflag）的可能性，同時進行護航與商船護送的相關操演，以展現作戰準備狀態。這同時能向中共發出明確訊號，表明美國將對任何試圖對台灣進行「灰色地帶」封鎖的行動作出回應。

此外，台灣液化天然氣進口有30%來自卡達，FDD專家評估卡達易受中國施壓，建議台灣強化與日本的能源合作。日本是區域主要LNG進口國，其戰略庫存可在中國影響操作導致卡達減供時，為台灣提供短期補充。

台灣缺乏化石燃料，在能源補給困難甚至中斷的情況下，能源冗餘極其重要。報告建議傳統核電廠與投資小型模組化反應爐（SMR）技術，並考慮通過立法決議重啟核電廠。

台灣經濟部10月25日透過新聞稿指出，將持續關注SMR等先進核能技術的國際發展動態，如果技術更安全、核廢料問題或解決，並凝聚全民共識，不會排除任何有助於達成淨零目標的選項。

談到台灣為何迄今未採取足夠行動來面對可能的能源危機時，報告撰寫人之一、美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）以「換旗」為例，指美方也有準備不足的責任。

他說，為了準備兵推，他必須找外部專家及英國海軍退役准將歐利佛（Peter Olive）共同完成「換旗」報告，因為根本沒有人在研究這件事。美國能源部、商務部、財政部也未真正思考：「要讓台灣更具韌性，需要做什麼？」

台灣方面，蒙哥馬利表示，台灣在核能上的政策決策「違反韌性邏輯」，是政治決定。

蒙哥馬利在美國海軍服役32年，2017年退役。他曾擔任美國太平洋司令部作戰主任、核動力航空母艦「喬治華盛頓號」戰鬥群指揮官，以及美國歐洲司令部計畫、政策與戰略副主任。

1998年至2000年，他被派任至國家安全會議，擔任跨國威脅事務主任。蒙哥馬利擁有賓州大學及牛津大學的研究所學位，也完成美國海軍的核動力訓練計畫課程。

美國 能源 海軍
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

市場靜待美國經濟數據和輝達財報 歐股收盤挫跌

聖誕節交換禮物有著落了？美國好市多員工推11月份7大必買商品

伊朗外長：美國未準備好進行公平公正核談判

中俄反對 美推「加薩穩定部隊」恐受挫 俄提替代方案

相關新聞

抗日將軍李友邦早被保密局盯上 血壓飆200反加速槍斃

1947年二二八事件一個月後，李友邦擔任國民黨三青團台灣區團主任時，已就被保密局盯上，懷疑他窩藏共諜。軍方1952年根據檢控認定他隱匿共黨身分，蔣中正下令加速判決後，槍斃李友邦。 資深記者高凌雲依據國防部、保密局公開檔案，揭開李友邦遭人密告案情，與決定李友邦死罪的過程。

王鴻薇質疑：商人洗產地被訴 仍獲國防標案

國民黨立委王鴻薇去年四月揭露，承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，涉洗產地後仍持續承攬國防部標案。王鴻薇昨再指控，該...

國防部「全民安全指引」印千萬本普發全民 立委批浪費

國防部九月推出新版「台灣全民安全指引」，賴清德總統當時表示，將規畫讓家家戶戶都拿到。國安會副秘書長林飛帆表示，自明日起，...

李文忠預言國防預算：國防部強辯、民進黨大罵、國民黨亂删

賴政府明年國防預算編列9495億元，佔GDP3.32%，還不包括特別預算上兆元。賴總統並且公開宣示，2030年的軍費將達...

中科院拒絕往來廠商 卻可承包軍方購案？國防部：兩者黑名單不一

立委王鴻薇今天舉行記者會，中科院採購火箭推進劑的原料過氯酸銨，得標廠商豐益國際聯合有限公司卻以洗產地方式，冒稱越南產品，...

全民安全指引要送到家戶手上 林飛帆：19日起比照選舉公報發送

國防部9月推出新版台灣全民安全指引，賴清德總統當時表示，將規畫讓家家戶戶都拿到。國安會副秘書長林飛帆近日表示，手冊普發自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。