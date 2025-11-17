李文忠預言國防預算：國防部強辯、民進黨大罵、國民黨亂删

賴政府明年國防預算編列9495億元，佔GDP3.32%，還不包括特別預算上兆元。賴總統並且公開宣示，2030年的軍費將達GDP5%。國民黨主席鄭麗文日前接受日本經濟新聞訪問時，維持競選主席時的基調，強調國民黨將在立法院「嚴格審查」這些預算，理由是金額及比率過高，對台灣是不可承受之重。

退輔會前副主委李文忠說，接下來國民黨立委可能毫不留情，讓人想起扁政府時期，國民黨杯葛軍購特別預算，阻擋潛艦延誤15年的記憶。根據台灣民意調查基金會的民調，藍綠支持者對此議題的立場涇渭分明，綠營83%支持，藍營63%反對。我們可以預測，未來在立法院最常見的場景是：國防部「唏哩嘩啦，強辯一通」，民進黨「唏哩嘩啦，大罵一通」，國民黨「唏哩嘩啦，亂刪一通」，最後會刪成什麼樣子，真的不好說。但這個問題的解方，還是要從公共政策與軍事專業出發。

李文忠說，面對中共軍力躍進及侵襲升級，我方大幅增加國防預算不得不然。但多少才夠？為什麼是GDP的3%或5%？國防部沒人搞得清楚，也沒有人想搞清楚，這是不是很扯？這真的很難嗎？

李文忠表示，我方可以根據例如「重層攔截-防衛固守」防衛構想，決定要建構什麼樣的防衛系統，多少才夠？加上相應的後勤維修零組件、人員及訓練預算，就可得出概括支出。國防支出增加動輒幾千億，朝野本應嚴格把關，國防部如果繼續講不清楚所以，就等有能力有意願講再通過預算吧！

他批評國防部「很會喊口號」，台海戰場形勢變了，防衛戰略構想變了，但國防白皮書內容、軍事採購品項，卻都大致不變。真正影響國防預算的變數是軍種的利益、長官的指示、美國的要求。戰略的需求、人員、訓練、維修的最不足之處，從來不是優先事項。

李文忠舉例，就以喊得震天價響的「不對稱」而言，最近在美方壓力下才有大幅進展，但仍有太多不符「不對稱」的投資。諸如上個月才成軍的M1A2T戰車，許多人納悶防衛作戰為何要採購這款戰車？但它在老將心目中可是最強戰車，可惜那是過去的戰爭，在未來的戰爭中難免成為無人機的靶子，這在俄烏戰爭中已得到實證。又如軍事評論家盧德允指出，愛國者反飛彈系統部署在花東、NASAMS飛彈性能不足、168輛M109A7自走砲變成活靶，這三項投資每項都破千億，恰好都是「不對稱」的反面，就是說作為小國，我們卻將寶貴的國防資源花在昂貴、不划算的項目上。

至於在野黨提議志願役每人加薪三萬元，李文忠認為「有違憲之虞，但立意良善」。他表示，朝野立委如今也注意到國軍訓練及後勤維修支出的嚴重不足，國防部可以因勢利導，不要只想大型軍購項目，強化訓練能量及後勤維修能量同樣重要。

在台海和戰議題方面，台灣面對強大外患，既要避戰也要備戰，備戰目的也是避戰。根據調查，九成民意希望維持獨立自主的現狀與自由民主的生活方式，同樣也有九成民意希望和平。備戰取決於自己，但現實上更依賴美國及盟邦；避戰困難之處是其取決於北京，但我方必須避免挑釁。

李文忠說，朝野都知道民意所在，兩種口號都很會講，雙方一樣糟糕。在野黨整天「疑美論」、「疑賴論」、「疑軍論」，宣稱「替人看門還要自己出錢」、「破銅爛鐵」、「冤大頭」、「釁由我開」、「撐不過三天」，這些都是阻擋、刪凍國防預算的口實。另一方面，藍營雖然確有許多媚中、投降言論，但民進黨口說和平，實則對任何和平倡議都抹紅，說成投降，「我看在這方面雙方半斤八兩」。他因此預言，下會期處理國防預算還是老戲碼：相互叫駡、抹黑抹紅，缺乏專業辯論，打上一架各自向同溫層交代，雙方的憤慨就都從此得到抒解，問題卻沒有解決。

他宣稱，主張避戰的人和主張備戰的人，可不可能坐下來好好談一談，談出折衷調和的好方法來共同應對中國？至少重建朝野願意坐下來談的意願及習慣。他承認這很難，困難在雙方都不以國家利益為優先，不願意「求同存異」，尋求最大公約數；或認為自己立場就代表國家利益，對方不是中共同路人就是美國看門狗。

但他的結論悲觀：目前看來，綠藍白領袖都不離窠臼，背後還有紅色在操控分化，所以只能停留在想像。