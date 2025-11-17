中科院拒絕往來廠商 卻可承包軍方購案？國防部：兩者黑名單不一

立委王鴻薇今天舉行記者會，中科院採購火箭推進劑的原料過氯酸銨，得標廠商豐益國際聯合有限公司卻以洗產地方式，冒稱越南產品，實則購買大陸製品，上月已經被桃園地檢署起訴。但從今年國防部公告的決標清單上可發現，豐益負責人陳永培掛名的三家公司，仍持續承攬國防部的標案，總數達30件，金額達9194萬元。

國防部回應表示，中科院自辦購案並不適用政府採購法，因此二者各有自己的違規廠商「黑名單」，被中科院拒絕往來，不代表失去投標國防部的資格；但國防部已要求各單位在辦理最有利標時，將廠商先前其他的不良紀錄，列入項目評鑑。

國防部表示，中科院自辦購案列管之拒絕往來廠商，非屬政府採購法規範之停權廠商。國防部為擇選優良廠商參與國防採購標案，已要求各單位依據個案特性，妥採「最有利標」方式，將投標廠商不良紀錄，包含遭中科院列管拒絕往來事項，納入評選項目評鑑，以防杜不良廠商承攬國防部標案。

國防部也表示，針對履約中案件，為防範得標廠商違反契約，國防部已自去年四月起，依據中科院每月提供該院拒絕往來廠商名單，令發全軍各單位，要求「強化履約文件查證」、「增加訪廠督檢頻次」及「落實交貨驗收查驗」，確保交貨品質及產地來源無虞。