聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國安會副秘書長林飛帆。圖／聯合報系資料照片
國安會副秘書長林飛帆。圖／聯合報系資料照片

國防部9月推出新版台灣全民安全指引，賴清德總統當時表示，將規畫讓家家戶戶都拿到。國安會副秘書長林飛帆近日表示，手冊普發自19日起，比照選舉公報，透過各縣市的民政系統和村里長等基層發送，讓全台980萬家戶都能拿到手。

賴總統9月在總統府舉辦的「韌性台灣、民主永續」國際論壇致詞指出，要讓家家戶戶都能得到新版台灣全民安全指引，重要是告訴大家，倘若台灣受到軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的消息，都是假訊息。

林飛帆指出，本月19日起將透過各縣市的民政系統和村里長等基層發放，目標是在明年1月5日前能發到每戶，「類似發放選舉公報的方式」，首播印刷預計1100萬本，發到家戶約980萬本，其餘送到各級學校、圖書館和各縣市公所等公共場所；除了中文版本外，也準備英語版本，透過外交部聯絡駐台機構，發給在台的外籍人士，其他語言版本會逐步討論並推動。

林飛帆表示，普發手冊並非台灣獨有，而是許多國家正在進行的重要工作；國際上重要國家諸如瑞典與芬蘭均發放全民防衛手冊給國人，另外，捷克也正準備於今年發放全民72小時生存指南，法國也有相關規畫；手冊的目的在於告知民眾如何參與協防工作、保護彼此，包括提供內政部防災士訓練課程的相關資訊，以及後備軍人和替代役的配合資訊。

林飛帆
全民安全指引要送到家戶手上 林飛帆：19日起比照選舉公報發送

