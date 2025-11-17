標案停權可再標？ 王鴻薇要國防部調查

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委王鴻薇踢爆，過去因洗產地遭解約的國防廠商，今年卻還可以拿下近1億的標案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委王鴻薇踢爆，過去因洗產地遭解約的國防廠商，今年卻還可以拿下近1億的標案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「廠商負責人因詐騙未遂遭起訴，卻還可以標國防部標案，國防部應調查！」藍委王鴻薇17日爆料，去年因洗產地遭中科院解約的廠商，如今卻以同一負責人、不同廠商再次得標，今年共有30案、9195萬元，恐讓外界懷疑有上下其手，國防部應對外說明。針對政院將送新版《財劃法》，王鴻薇直言，早就該送了。

已遭起訴卻能得標？

國民黨立委王鴻薇表示，去年4月她曾經開記者會，踢爆承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，被發現洗產地後仍能夠持續承攬國防部標案。該公司陳姓負責人在今年6月被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴。但從政府採購網竟然發現該廠商在起訴後仍能得標國防部標案。

「陳姓負責人總共3家公司在114年得標的國防部標案就達30案、9195萬！」王鴻薇質疑，今年6月桃園地檢署將陳姓負責人起訴後，10月13日國防部空軍司令部公布的採購案卻仍由該廠商得標。她也說，同黨立委徐巧芯也曾關注此議題，當時國防部還說會請中科院提供黑名單給國防部，目前看來相當缺乏管理。

財劃法早該送案

王鴻薇指出，該廠商「豐益國際聯合公司」因洗產地（原產地中國寫成越南）遭中科院解約、停權。結果該廠商陳姓負責人竟能用久宜機械、永冠應材等同負責人其他公司的名義，持續承攬國防部的標案。明明應該已經成為拒絕往來戶的黑名單廠商，在有洗產地的前例下依然能夠不離不棄，國防部應該給外界交代。

針對行政院長卓榮泰近日宣布將送政院版《財劃法》到立法院，王鴻薇回應說，之前《財劃法》已經召開過多次公聽會，但行政院當時就是不送案，如今等到新版《財劃法》上路後才要送案。她說，行政院新版《財劃法》要確實解決中央與地方的財政不均，若一味與地方搶錢，在野黨也會嚴格審查。

國防部 行政院 財劃法
