王鴻薇揭洗產地被起訴廠商 竟仍標國防部近億標案

國民黨立委王鴻薇去年4月揭露，承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，被發現洗產地後仍持續承攬國防部標案。王鴻薇今再指控，該公司負責人今年6月遭起訴，其3家公司今年仍取得國防部標案達30案，高達9000萬元。明明應該已經是拒絕往來戶的廠商，到底什麼原因，才能夠讓國防部如此愛用

王鴻薇今舉行記者會指出，去年4月她揭露豐益國際聯合公司外購飛彈原料用大陸製品洗產地遭中科院解約、停權。結果該廠商陳姓負責人竟能用久宜機械、永冠應材等同負責人其他公司的名義，持續承攬國防部的標案。

王鴻薇，國防部不知道是沒管制，還是管制讓廠商有很大的漏洞可以鑽。該廠商不只在去年開記者會爆料後，仍能持續得標，今年6月桃園地檢署將陳姓負責人起訴後，10月13日國防部空軍司令部公布的採購案卻仍由該廠商得標。她質疑，被停權、被起訴的黑名單廠商，為何還能一再得標？

王鴻薇表示，根據政府採購網，光114年，陳姓負責人用豐益、久宜、永冠等三家公司的名義，就承攬國防部30件標案，金額達9194萬元。因為豐益公司雖然被盯上，但國防部不會查、不敢查？就用久宜機械的名義投標、還得標了25案標案，真是誇張又狡猾。

王鴻薇表示，立委徐巧芯去年四月在外交國防委會質詢時也曾提及此案，質疑該公司爭議不斷，為何可以繼續承攬國防部的案子？國防部當時回答「中科院都有提供黑名單，會管制，現在開始會落實。」她質疑，如果有提供黑名單，為何到今年還有3家公司能如此神通廣大，軍方招標作業到底出什麼問題，被起訴的公司可以一而再、再而三得標？