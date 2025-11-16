共機繞台、AI操弄資訊 國安單位警戒中

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】從看得到的共機，到看不見的演算法資訊戰，從國軍到國安局都積極因應！國防部16日表示，有17架次共機逾越台海中線侵擾，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控。另外，國安局則依法抽驗包括DeepSeek等5款中製「生成式AI語言模型」，發現有現中共官宣與歷史偏差，還將使用者個資回傳至中企伺服器，籲民眾注意。

共機兩天50架次

國防部上午發布共機艦動態，統計自15日上午6時起至16日上午6時止，偵獲7艘共艦、1艘公務船及30架次共機；其中17架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

至於14日到15日，國軍偵獲中共解放軍各型軍機20架次及海軍艦艇6艘，持續在台灣周邊海空域活動。其中有17架次軍機逾越台灣海峽中線，進入我北部及西南空域活動。第一波軍機在14日上午7時35分至下午1時10分活動，共出動12架次主戰機，其中有9架次逾越海峽中線進入我空域。

第二波活動則介於14日下午1時40分至下午6時35分，出動8架次主戰機共8架次，其中8架次均逾越海峽中線。航跡示意圖顯示，其活動主要集中在台灣海峽中線北端，以及台灣西南方的防空識別區。除空中活動外，國軍也偵獲中共海軍6艘艦艇，持續在台灣周邊海域活動。

生成內容多中共立場

虛擬作戰上，國安局抽驗中製語言模型，包含DeepSeek、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款，檢驗內容包含「應用程式」及「生成內容」等兩大部分，檢測結果顯示，相關產品普遍存在資安風險及內容偏頗問題，提醒民眾慎選，並注意資料外洩。

在「應用程式」方面，15項檢測指標中，「通義千問」驗出11項違規；「豆包」與「騰訊元寶」計有10項違規；「文心一言」及DeepSeek則各有9項及8項違規；「在涉及兩岸、南海、國際爭端等議題時，生成內容採用中共官方立場，例如「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」、「強調中國社會主義特色」等。

國防部 國安局 海峽中線
