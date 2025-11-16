空勤總隊黑鷹訂118年進駐松山 提升北部救援量能

空中勤務總隊今天表示，使用逾40年的台北駐地棚廠廳舍老舊，目前新建工程進度已達41%，預計118年竣工啟用，屆時黑鷹直升機將進駐松山機場，大幅提升北部地區空中救援量能。

內政部空勤總隊發布新聞稿表示，政府考量充分發揮立體救災的整體效益、國家整體資源有效運用及飛航安全，將內政部警政署空中警察隊、內政部消防署空中消防隊籌備處、交通部民用航空局航空隊、行政院海岸巡防署空中偵巡隊整併，在民國94年成立空勤總隊。

同時，負責救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸等勤務的空勤總隊，成為國內唯一公務航空器執行空中救援、機隊管理與維護的機關。

空勤總隊說，98年國家政策決定移撥黑鷹直升機給空勤總隊作為災害防救專用，近年來也陸續完成台中（103年）、高雄（109年）和台東（111年）等駐地新建廳舍，希望能就近、快速派遣飛機執行空中救援任務。

由於位於松山機場的台北駐地棚廠廳舍使用迄今已逾40年，空勤總隊表示，其建築物老舊且空間有限，僅能容納2架海豚直升機，黑鷹直升機無法進入棚廠內維修保養；機組人員待命的備勤環境更為侷促，亟需改善。

空勤總隊109年獲得行政院支持挹注經費新台幣34億9926萬1000元，及空軍撥用松山基地指揮部飛機棚廠及其東側土地面積0.8163公頃，由空勤總隊委託國土管理署專業代辦新建工程。

空勤總隊說明，台北駐地新建工程於112年5月開工後，積極督導施工廠商進行可施作工項、適度增加工作面與鳩工，並預先準備後續工項整備作業，以利工項綿密銜接；目前工程進度已達41%，預計118年竣工與啟用，可容納空勤總隊總隊部、勤務第一大隊及所屬2個飛行隊。

除此之外，屆時勤務作業、人員可統一指揮與調度，工作環境及訓練設施完備，增加各項勤務量能、降低飛行風險；且新建棚廠能部署3架黑鷹直升機與3架海豚直升機，搜救範圍涵蓋北部海域及離島，將可大幅提升北部地區山林與海域空中救援量能。

根據空勤總隊統計資料顯示，機組人員近20年來累計執行各類空中任務達11萬7952架次，成功馳援8748人。不久之後，就能看見黑鷹與海豚直升機的紅色身影常駐在松山機場，由空勤總隊機組人員搭配海巡或消防共勤人員，依照不同任務狀況執行空中救援。