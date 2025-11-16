明年國防預算逼近兆元 民調指贊成者五成、反對者四成

台灣民意基金會今（16日）公布，最新民調顯示，國人對明年度國防預算高達9495億元的反應，贊成者有49.4%，不贊成比率為39.7%；多數國人願意為了提升台灣自我防衛能力支持明年度的超高國防預算，顯示賴清德政府的新國防政策已有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。

明年度中央政府總預算的國防支出為9495億元，比今年多出1768億元，占GDP的3.32%。台灣民意基金會以此為題目，詢問民眾的看法。

根據調查，受訪者中有23.2％非常贊成、26.2%還算贊成，19.6%不太贊成、20.1%一點也不贊成，6.4%沒有意見，4.5%不知道。換算起來，20歲以上的台灣人中，49%贊成最新國防預算，40%不贊成。

進一步分析發現，從年齡層看，除了55歲到64歲外，每個年齡層都多數贊成增加國防預算，20歲到24歲這一層的比率尤為懸殊，54%贊成、22%不贊成。而55歲到64歲這一族群中，有46%贊成、48%反對。

從教育背景看，除了專科教育程度者是不贊成高於贊成外，其餘教育程度也都是贊成高於不贊成，其中，大學及以上教育程度者，贊成者54%，不贊成者39%。

若以政黨傾向為分別，執政黨與在野黨支持者在此議題涇渭分明，民進黨支持者中83%贊成、10%不贊成；國民黨支持者中有25%贊成，67%不贊成；民眾黨支持者則有34%贊成，63%不贊成；中性選民中贊成者比率為41%，不贊成有38%。台灣民意基金會表示，因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。

台灣民意基金會指出，多數國人願意為了提升台灣自我防衛能力支持明年度的超高國防預算，顯示賴清德政府的新國防政策已有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小；當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。

這項調查由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計及判讀，由山水民意研究公司執行，訪問時間自本月10日至12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。