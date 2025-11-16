單戰口令將改版 「請鄰兵以火力掩護我」將走入歷史

國軍單兵戰鬥基本教練中，例如「請鄰兵以火力掩護我」等報告詞為役男集體回憶，但隨作戰環境改變，單戰內容規劃將於明年更新，因此部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌。

陸軍對此回應，後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符作戰實需。

許多曾服過兵役的民眾都有這段回憶，新兵訓練時期必須學習並背誦國軍「單兵戰鬥基本教練」（簡稱單戰），例如「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」、「此時衝鋒信號彈已發，伍長命令你衝鋒前進」等語。

目前單戰內容仍被新訓單位所用，僅「肅清殘敵」篇章的「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧」招降話語，因立法委員民國107年於立法院外交及國防委員會質詢時認為不合時宜，軍方在108年將「共軍弟兄」改為「敵軍弟兄」，但當時軍方也強調，戰爭時期則無限定喊話方式，採因地制宜進行處置。

軍方人士近期接受中央社訪問指出，單戰是國軍基礎戰技訓練的重要科目之一，確切起源時間已不可考，但大約是在白團（日軍顧問團）及老蔣時期所發展出的訓練方式並不斷研修迄今，但隨作戰環境改變、現代戰術戰法更新，單戰訓練用語與現代戰場上的戰術語言並不相符，又國軍頻繁與友盟國家交流並借鏡實戰經驗下，未來單戰內容將有一定程度的更新，部分報告詞將會走入歷史。

軍方人士提到，現代戰場強調短句、清晰、具互通性，更新後的單戰規劃將於明年上路，但內容及細節目前仍在研商當中；陸軍司令部接受中央社訪問時指出，單兵戰鬥教練的口報詞，是為了使班長易於下達指揮命令，單兵清楚明白動作要領而律定，後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符作戰實需。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲表示，美軍單戰原則與國軍類似，但戰鬥口令更為簡潔，例如，Contactfront!（前方接敵）、 Contact left / right!（左右接敵）、 Incoming!（敵砲來襲）、 Get down!（臥倒）、 Take cover!（掩蔽）等。

目前國軍單戰大略區分6個篇章，依序為「攻擊準備」、「砲擊、毒氣」、「遭敵警戒兵射擊」、「遭敵小部隊射擊」、「肅清殘敵」、「清掃戰場」，近期則會加入「戰傷救護」的輔助狀況。