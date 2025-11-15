快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，從今（15）日下午14時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次逾越中線。聯合報系資料照
國防部表示，從今（15）日下午14時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次逾越中線。聯合報系資料照

國防部今晚表示，從下午14時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

【中央社／台北15日電】

國防部表示，自今天下午2時50分起，陸續偵獲中共各型軍機26架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入台灣周邊空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，國軍嚴密掌握，適切應處。

國防部晚間發布新聞稿表示，自今天下午2時50分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

相關新聞

美對台3.3億美元軍售 軍事專家揭關鍵：利用遊戲規則的政治操作

美國國防安全合作局(DSCA)宣布，對台出售價值約3.3億美元的F-16、C-130等戰機航材零附件。軍事專家張競分析，...

共軍再發動聯合戰備警訓巡「17架次越中線」 國軍戒備應處

國防部今晚表示，從下午14時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17...

20架次共機出海擾台 17架次跨越海峽中線

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機20架次、共艦6艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置...

監委蔡崇義：蔡學良槍擊死亡案有新事證 申請自動調查

「蔡學良槍擊死亡案」有新進展，監察委員蔡崇義今天表示，經台大法醫學研究所鑑定結果，原事實基礎已有新事證，司法檢察機關偵查...

川普第2任首次 宣布對台百億軍售

美國川普政府上台後，十三日首度宣布對台軍售，隸屬美國國防部的國防合作安全局指出，國務院已經通過三點三億美元（約新台幣一○...

美售3.3億美元戰機零附件 專家指正常後勤維護「不必太多政治解讀」

美國政府宣布對台灣出售價值約3.3億美元的戰機零附件與後勤服務，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，這代表美國持續對台灣的支持...

