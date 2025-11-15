聽新聞
共軍再發動聯合戰備警訓巡「17架次越中線」 國軍戒備應處
國防部今晚表示，從下午14時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
國防部表示，自今天下午2時50分起，陸續偵獲中共各型軍機26架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入台灣周邊空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，國軍嚴密掌握，適切應處。
國防部晚間發布新聞稿表示，自今天下午2時50分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。
國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
