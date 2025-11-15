快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

20架次共機出海擾台 17架次跨越海峽中線

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機20架次、共艦6艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（14）日清晨到今（15）日清晨6時為止，共計偵獲共機20架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時35分到下午1時10分止，發現中共戰鬥機、轟炸機計12架次在台海中線沿線活動，其中4架次曾逾越中線在我北部空域活動。

同時，從昨天下午1時40分至傍晚6時35分止，發現中共戰鬥機、轟炸機計8架次，進入我防空識別區西南空域活動。

國防部 台海 中共 海峽中線
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普令國防部改戰爭部恐耗20億 自己人怨「面子工程」

美宣布售台3.3億美元戰機航材 國防部：有助應處灰色地帶襲擾

國防部：美售戰機等零附件 強化韌性應處灰色威脅

颱風過後共軍機艦再次出海 21共機3共艦擾台

相關新聞

20架次共機出海擾台 17架次跨越海峽中線

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機20架次、共艦6艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置...

監委蔡崇義：蔡學良槍擊死亡案有新事證 申請自動調查

「蔡學良槍擊死亡案」有新進展，監察委員蔡崇義今天表示，經台大法醫學研究所鑑定結果，原事實基礎已有新事證，司法檢察機關偵查...

川普第2任首次 宣布對台百億軍售

美國川普政府上台後，十三日首度宣布對台軍售，隸屬美國國防部的國防合作安全局指出，國務院已經通過三點三億美元（約新台幣一○...

美售3.3億美元戰機零附件 專家指正常後勤維護「不必太多政治解讀」

美國政府宣布對台灣出售價值約3.3億美元的戰機零附件與後勤服務，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，這代表美國持續對台灣的支持...

荒唐飛官！營區偷喝酒、視訊裸聊還劈腿女同袍 空軍開鍘慘了

空軍志航基地被爆料飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標的狀況，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，對於該名林姓...

美對台102億軍售 總統府感謝：與民主友盟國共阻威權擴張

美國政府於美東時間11月13日就空軍「非標準航材零附件」、總額3.3億美元（約新台幣102億元）的對台軍售案，進行「知會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。