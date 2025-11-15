薛瑞福：全社會防衛韌性是台灣堅定面對中共進犯關鍵

美國防部前助理部長薛瑞福接受中央社專訪表示，高度肯定總統賴清德擔任全社會防衛韌性委員會召集人，「這傳達強健訊息」。台灣遭遇封鎖等非直接性攻擊時，自我維持的能力至關重要，比起軍隊武器系統，全社會防衛韌性才是台灣能否生存、堅定面對中共進犯的關鍵。

遠景基金會、笹川平和財團以及印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security，IIPS）在台北合辦三方兵推，與會的美國及日本專家接受中央社專訪。

針對共軍加速擴軍並有意在2027年前具備攻台能力，美國國防部前印太安全事務助理部長、現任印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）被問及攻台時間表時認為，不必然會有日期，共軍備戰過程也會遇到諸多挑戰。

薛瑞福指出，中共進犯有多種樣態，包括封鎖等脅迫手段，因此美日台必須有全方面的情境想定考量，不管是灰色地帶侵擾、還是直接開火等更具侵略性的行為，都必須預先做好準備。

對於「以演轉戰」可能性，薛瑞福表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後，中共的軍事行動節奏一直處在高點；印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）曾說「中共正在預演」，意思是中共在其軍事行動加入新元素，以完備實際侵略的執行力，儘管演訓旨在恫嚇台灣。

薛瑞福說，看起來中共像在準備如D-Day般的侵略行動，但北京確實會有其他選擇，例如台灣離島被占領也是必須思考的可能性。

若中共發出第一擊，台灣如何尋求友盟協助。薛瑞福指出，台灣越努力備戰、建構反侵略能力，在全社會防衛韌性方面包括能源、通訊以及政府治理韌性的整備做得越好，美國馳援協防台灣的機會就越高。

薛瑞福強調，這是很實際的問題，如果台灣無法撐得夠久，美方可能也來不及到台海作戰，並有意義地干預並保護台灣，「台灣備戰程度跟美國政治決定高度相連」。

薛瑞福也高度肯定總統賴清德擔任全社會防衛韌性委員會召集人，「這傳達強健訊息」。他指出，台灣遭遇封鎖等非直接性攻擊時，自我維持的能力至關重要，比起軍隊武器系統，全社會防衛韌性才是台灣能否生存、堅定面對中共進犯的關鍵。

日本國家安全保障局前次長、笹川平和財團常務理事兼原信克也表示，台灣須展現自我防衛決心，且社會韌性是關鍵，台灣的戰略儲油僅有兩週，能做的其實不多，必須鄭重考慮使用核電廠。

曾任日本海上自衛隊海上幕僚長的笹川平和財團資深研究員武居智久強調，日本因台灣變局而受波及難以避免，如同日相高市早苗所言，要能正視對日本的直接威脅，日本政府會決定是否防衛自己的國家；但是否介入台灣變局是另一件事，不論決定為何，都應遵照美日安保條約。

至於是否應走向戰略清晰，薛瑞福認為，戰略模糊不應是二元選擇，而是整個光譜，在某些議題與情境保留模糊，但就台灣維持現狀所帶給美國的利益、反對中國使用武力，以及台灣未來應由台灣人民決定而非脅迫結果，美國應該要清楚表態。