快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

美日台兵推促指管鏈結 薛瑞福：台灣須建立聯戰空間意識

中央社／ 台北15日電

美日台智庫合辦兵推，美國防部前助理部長薛瑞福接受中央社專訪表示，台灣須建立聯合作戰的戰場空間意識。前日本海上幕僚長武居智久則說，三方要有順暢溝通管道及指管系統，避免誤傷友軍或不必要的情勢升溫。

遠景基金會、笹川平和財團以及印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security，IIPS）在台北合辦三方兵推，與會的美國及日本專家接受中央社專訪。

美國國防部前印太安全事務助理部長、現任印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）表示，兵推的情境想定涉及複雜指揮與管制（command andcontrol），發現美日台三方都有進階指管系統鏈結的需求，例如面對台灣變局，三方是否須透過封鎖來創造安全走廊確保通行，抑或當高價值飛機航經該區域時的因應及護航方式。

薛瑞福指出，台灣須建立聯合作戰的戰場空間意識（battlespace awareness），並且最佳化「共同作戰圖像」進而自行做出決策；三方指管系統應能鏈結，讓協同行動更具效率。

關於指管鏈結現況，薛瑞福表示，美國跟日本的指管系統整合有所進展，與台灣也所提升，儘管美台沒有正式邦交；但這次兵推仍發現三方在即時溝通上有落差，當在承平時期的溝通都有問題，在戰爭時期更將付出昂貴代價。

薛瑞福進一步說，台灣是美國的緊密夥伴，但沒有達到同盟程度，也就是涉及訓練、演習、溝通、計畫和備戰上的合作，因此，美台雙邊須在協同、戰略、行動以及政策上有所提升。

曾任日本海上自衛隊海上幕僚長的笹川平和財團資深研究員武居智久解釋說，美日台三方要有順暢溝通管道以及指管系統，以避免誤傷友軍或不必要的情勢升溫，但一方面是美日台三方架構，另一方面是美日、美台的兩個雙邊架構，協同創建無縫架構會是最大挑戰。

日本國家安全保障局前次長、笹川平和財團常務理事兼原信克認為，三方合作有其迫切性，目的是要對中國產生威懾效果；過去因為中國孱弱、經濟規模甚至不及日本，10年沒有人想到會需要防衛台灣，但如今中國經濟規模已是日本4倍，現在必須更謹慎看待。

兼原信克坦言，日本與台灣沒有邦交關係，政府對政府聯繫相當困難，勢必要通過美日台三方的民間管道，如舉辦兵推等管道。

至於美國聯邦眾議院連續數年通過國防法案，支持邀請台灣參與環太軍演，參與環太軍演對三方指管整合是否有幫助。薛瑞福直言，環太軍演是大型國際演練，某種程度上有點簡化（dumb down），以讓各方都能參與演練，台灣、日本和美國需要更好、更成熟的（演練）。

薛瑞福也說，台灣能否參與環太軍演是政治問題，且除了自我防衛，台灣不太可能會介入跨國衝突。

環太軍演 薛瑞福
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸籲「暫勿前往日本」…台灣網友歡呼 林氏璧：非常危險國家我們去就好

日本熊害嚴重原因曝！研究指與「堅果」有關：氣候暖化影響

中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

高市「台灣有事」說引發日中關係緊張 脈絡與重要性一次看

相關新聞

20架次共機出海擾台 17架次跨越海峽中線

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機20架次、共艦6艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置...

監委蔡崇義：蔡學良槍擊死亡案有新事證 申請自動調查

「蔡學良槍擊死亡案」有新進展，監察委員蔡崇義今天表示，經台大法醫學研究所鑑定結果，原事實基礎已有新事證，司法檢察機關偵查...

川普第2任首次 宣布對台百億軍售

美國川普政府上台後，十三日首度宣布對台軍售，隸屬美國國防部的國防合作安全局指出，國務院已經通過三點三億美元（約新台幣一○...

美售3.3億美元戰機零附件 專家指正常後勤維護「不必太多政治解讀」

美國政府宣布對台灣出售價值約3.3億美元的戰機零附件與後勤服務，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，這代表美國持續對台灣的支持...

荒唐飛官！營區偷喝酒、視訊裸聊還劈腿女同袍 空軍開鍘慘了

空軍志航基地被爆料飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標的狀況，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，對於該名林姓...

美對台102億軍售 總統府感謝：與民主友盟國共阻威權擴張

美國政府於美東時間11月13日就空軍「非標準航材零附件」、總額3.3億美元（約新台幣102億元）的對台軍售案，進行「知會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。