監委蔡崇義：蔡學良槍擊死亡案有新事證 申請自動調查
「蔡學良槍擊死亡案」有新進展，監察委員蔡崇義今天表示，經台大法醫學研究所鑑定結果，原事實基礎已有新事證，司法檢察機關偵查結果，是否符合證據法則？已申請自動調查。
2008年5月9日，空軍防空砲兵954旅625營第1連中士蔡學良在太平營區靶場，進行例行射擊訓練時中彈死亡，國防部以自殺結案，但引發家屬質疑。
蔡崇義表示，國防部於2019年委託台大法醫學研究所辦理鑑定工作，並於國防部軍備局生產製造中心進行實彈測試及鑑定，結果顯示原軍事檢察官認定蔡學良所受槍傷係由「T65K2步槍自裁」之事實基礎，已有新事證，為重新審視全案事實並保障當事人及家屬應有權益等情，他已申請自動調查。
蔡崇義說，為釐清司法檢察機關有無偵查怠惰及違反證據法則情事，並體現保障人權之旨，本案相關疑義將進一步查明釐清。
