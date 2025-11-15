快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

監委蔡崇義：蔡學良槍擊死亡案有新事證 申請自動調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡媽媽尤瑞敏曾高舉兒子蔡學良遺相赴監院陳情，表示不信兒子會選擇自殺，更不信其傷口符合當初部隊配備的T65K2步槍的槍傷。圖／尤瑞敏提供
蔡媽媽尤瑞敏曾高舉兒子蔡學良遺相赴監院陳情，表示不信兒子會選擇自殺，更不信其傷口符合當初部隊配備的T65K2步槍的槍傷。圖／尤瑞敏提供

「蔡學良槍擊死亡案」有新進展，監察委員蔡崇義今天表示，經台大法醫學研究所鑑定結果，原事實基礎已有新事證，司法檢察機關偵查結果，是否符合證據法則？已申請自動調查。

2008年5月9日，空軍防空砲兵954旅625營第1連中士蔡學良在太平營區靶場，進行例行射擊訓練時中彈死亡，國防部以自殺結案，但引發家屬質疑。

蔡崇義表示，國防部於2019年委託台大法醫學研究所辦理鑑定工作，並於國防部軍備局生產製造中心進行實彈測試及鑑定，結果顯示原軍事檢察官認定蔡學良所受槍傷係由「T65K2步槍自裁」之事實基礎，已有新事證，為重新審視全案事實並保障當事人及家屬應有權益等情，他已申請自動調查。

蔡崇義說，為釐清司法檢察機關有無偵查怠惰及違反證據法則情事，並體現保障人權之旨，本案相關疑義將進一步查明釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

監委：蔡學良案有新事證 已申請自動調查

川普令國防部改戰爭部恐耗20億 自己人怨「面子工程」

美宣布售台3.3億美元戰機航材 國防部：有助應處灰色地帶襲擾

國防部：美售戰機等零附件 強化韌性應處灰色威脅

相關新聞

監委蔡崇義：蔡學良槍擊死亡案有新事證 申請自動調查

「蔡學良槍擊死亡案」有新進展，監察委員蔡崇義今天表示，經台大法醫學研究所鑑定結果，原事實基礎已有新事證，司法檢察機關偵查...

川普第2任首次 宣布對台百億軍售

美國川普政府上台後，十三日首度宣布對台軍售，隸屬美國國防部的國防合作安全局指出，國務院已經通過三點三億美元（約新台幣一○...

美售3.3億美元戰機零附件 專家指正常後勤維護「不必太多政治解讀」

美國政府宣布對台灣出售價值約3.3億美元的戰機零附件與後勤服務，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，這代表美國持續對台灣的支持...

荒唐飛官！營區偷喝酒、視訊裸聊還劈腿女同袍 空軍開鍘慘了

空軍志航基地被爆料飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標的狀況，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，對於該名林姓...

美對台102億軍售 總統府感謝：與民主友盟國共阻威權擴張

美國政府於美東時間11月13日就空軍「非標準航材零附件」、總額3.3億美元（約新台幣102億元）的對台軍售案，進行「知會...

美宣布3.3億美元零配件軍售 外交部感謝：延續美方常態化政策

外交部今天表示，收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。