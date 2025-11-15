快訊

監委：蔡學良案有新事證 已申請自動調查

中央社／ 台北15日電

空軍中士蔡學良民國97年在靶場訓練時，中槍身亡，蔡母持續陳情。監委蔡崇義今天說，經國防部委請台大法醫學研究所進行實彈鑑測，原由前軍事檢察官認定死因是當事人以「T65K2步槍自裁」的事實基礎，已有新事證，因此他申請自動調查。

民國97年5月9日，空軍防空砲兵指揮部第954旅第625營前往台東太平營區實施T65K2步槍歸零射擊，蔡學良遭子彈射擊頭部死亡。軍方當時表示，是意外遭流彈射擊，但後續軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案。台東地檢署109年重啟調查，目前偵辦中。監察院函請東檢8月底前回覆調查結果。

蔡崇義今天透過新聞稿指出，蔡學良案經國防部委請台大法醫學研究所進行實彈鑑測，原由前軍事檢察官認定死因是當事人以「T65K2步槍自裁」之事實基礎，已有新事證，他為重新審視全案事實並保障當事人及家屬應有權益等情，因此申請自動調查。

蔡崇義表示，調查是為釐清司法檢察機關有無偵查怠惰，以及違反證據法則等情事，同時也是體現保障人權之旨，調查將進一步查明釐清相關疑義。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國防部 軍事
