川普第2任首次 宣布對台百億軍售

美國川普政府上台後，十三日首度宣布對台軍售，隸屬美國國防部的國防合作安全局指出，國務院已經通過三點三億美元（約新台幣一○二億元）的對台軍售案，國防合作安全局也已經通知美國國會。

國防合作安全局十三日發出新聞稿指出，我駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為三點三億美元。

國防合作安全局表示，此軍售符合美國法律和政策，同時協助台灣持續現代化軍力，以維持可靠的防衛能力，有利於美國的國家、經濟和安全利益。

國防合作安全局表示，此軍售會改進台灣面對眼下和未來威脅的能力，維持F-16戰機、C-130運輸機和經國號（IDF）戰機的戰備狀態。

國防合作安全局指出，軍售也不會改變地區的基本軍事平衡；國防合作安全局也表示，這些裝備將從美國政府的庫存做轉移，不會對美國的戰備狀態有任何不利的影響。

總統府發言人郭雅慧昨表示，美國政府依據「台灣關係法」與「六項保證」的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關係，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

郭雅慧說，本次軍售是本屆川普政府首度宣布對台軍售。我國明年度國防預算按照北約標準將達到GDP百分之三以上，並可望在二○三○年前達到GDP百分之五。我國將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

我國防部表示，美國政府進行知會國會程序，並公布於美國防安全合作局（DSCA）網站，可望於一個月後正式生效。

大陸外交部發言人林劍昨天就美台軍售回應，這是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，並敦促美方停止縱容支持台獨勢力「以武謀獨」。

林劍表示，美國向中國台灣地區出售武器嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿，堅決反對。

淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，這代表美國持續對台灣的支持並不因為川習會而改變。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，這是軍售流程中正常的後勤維護作業，不必賦予太強烈的政治訊號。