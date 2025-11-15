聽新聞
0:00 / 0:00

川普第2任首次 宣布對台百億軍售

聯合報／ 記者陳熙文陳湘瑾周佑政李人岳／綜合報導
美國國務院批准最新一波對台軍售，總額為三點三億美元，提供F-16（圖左）、C-130運輸機（圖上）以及IDF戰機零件、維修等服務。圖／聯合報系資料照片
美國國務院批准最新一波對台軍售，總額為三點三億美元，提供F-16（圖左）、C-130運輸機（圖上）以及IDF戰機零件、維修等服務。圖／聯合報系資料照片

美國川普政府上台後，十三日首度宣布對台軍售，隸屬美國國防部的國防合作安全局指出，國務院已經通過三點三億美元（約新台幣一○二億元）的對台軍售案，國防合作安全局也已經通知美國國會。

國防合作安全局十三日發出新聞稿指出，我駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為三點三億美元。

國防合作安全局表示，此軍售符合美國法律和政策，同時協助台灣持續現代化軍力，以維持可靠的防衛能力，有利於美國的國家、經濟和安全利益。

國防合作安全局表示，此軍售會改進台灣面對眼下和未來威脅的能力，維持F-16戰機、C-130運輸機和經國號（IDF）戰機的戰備狀態。

國防合作安全局指出，軍售也不會改變地區的基本軍事平衡；國防合作安全局也表示，這些裝備將從美國政府的庫存做轉移，不會對美國的戰備狀態有任何不利的影響。

總統府發言人郭雅慧昨表示，美國政府依據「台灣關係法」與「六項保證」的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關係，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

郭雅慧說，本次軍售是本屆川普政府首度宣布對台軍售。我國明年度國防預算按照北約標準將達到GDP百分之三以上，並可望在二○三○年前達到GDP百分之五。我國將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

我國防部表示，美國政府進行知會國會程序，並公布於美國防安全合作局（DSCA）網站，可望於一個月後正式生效。

大陸外交部發言人林劍昨天就美台軍售回應，這是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，並敦促美方停止縱容支持台獨勢力「以武謀獨」。

林劍表示，美國向中國台灣地區出售武器嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿，堅決反對。

淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，這代表美國持續對台灣的支持並不因為川習會而改變。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，這是軍售流程中正常的後勤維護作業，不必賦予太強烈的政治訊號。

軍售 戰機 台灣關係法 F-16 國防部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不是海湖莊園協定！川普2.0另有妙招壓低美國利率、鞏固美元霸權

美施壓聯合國安理會 籲採納川普加薩和平計畫

川普第二任期首度對台軍售 學者揭「這點」近準盟國待遇

川普將出席2026世界經濟論壇 白宮官員證實

相關新聞

荒唐飛官！營區偷喝酒、視訊裸聊還劈腿女同袍 空軍開鍘慘了

空軍志航基地被爆料飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標的狀況，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，對於該名林姓...

美售3.3億美元戰機零附件 專家指正常後勤維護「不必太多政治解讀」

美國政府宣布對台灣出售價值約3.3億美元的戰機零附件與後勤服務，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，這代表美國持續對台灣的支持...

川普第2任首次 宣布對台百億軍售

美國川普政府上台後，十三日首度宣布對台軍售，隸屬美國國防部的國防合作安全局指出，國務院已經通過三點三億美元（約新台幣一○...

美對台102億軍售 總統府感謝：與民主友盟國共阻威權擴張

美國政府於美東時間11月13日就空軍「非標準航材零附件」、總額3.3億美元（約新台幣102億元）的對台軍售案，進行「知會...

美宣布3.3億美元零配件軍售 外交部感謝：延續美方常態化政策

外交部今天表示，收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」...

學者：川普重返白宮首度對台軍售 破除外界疑美論

美國批准3.3億美元對台軍售案，為戰機及運輸機零附件。學者今天表示，這次為美國總統川普重返白宮展開第二任期後首次對台軍售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。