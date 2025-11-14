美售3.3億美元戰機零附件 專家指正常後勤維護「不必太多政治解讀」

美國政府宣布對台灣出售價值約3.3億美元的戰機零附件與後勤服務，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，這代表美國持續對台灣的支持並不因川習會而改變。不過中華戰略前瞻協會研究員揭仲則解讀，這是軍售流程中正常的後勤維護作業，不必賦予太強烈的政治訊號。

林穎佑認為，美國選擇在這時機通過軍售，也代表外交性的意涵。美國持續對台灣的支持，不會因為川習會而改變。

林穎佑指出，美方這次核准出售的雖然只是零組件而非大型載台，但是這些消耗性的零件對於台灣國防以及維持機隊應對中共灰色地帶威脅，仍然有相當大的協助。也代表美國對台灣國防的支持。他強調，相對於大型裝備，零組件可以維持我國現有裝備的運作外，也較不會有交貨延遲的問題。

不過揭仲認為，這一批零組件對於空軍機隊正常執行任務的能力，尤其是應處灰色地帶襲擾當然有不少幫助。不過，在政治上其實不必賦予太多意義。

他指出，美方對於軍售的武器裝備，本來就要確保機隊在正常使用的狀況下，協助維持妥善跟運作；零附件供售是屬於後勤維護的一部分，本來就是美方在軍售流程中必須確保的責任。「當我方有這些需求，美方也剛好有庫存，就這樣處理了。」因此這就是一個正常、例行性的後勤能量維持，是維持機隊能運作的正常安排。

揭仲強調，這種針對既有機隊的作業能力維護，即便是在台美關係並不太密切的時期，這類軍售案基本上也仍然有持續，並未減少。他認為，由於零附件並不是主戰武器系統，因此這項軍售案應該仍在北京可以容忍的範圍內，也不會對目前華府與北京正在談判的各項議題，造成什麼干擾或困擾。