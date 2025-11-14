快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

國防部訂定支援緊急疏運收費標準 搭乘軍機每人1000元

中央社／ 台北14日電

空軍C-130運輸機經常在春節期間支援外離島民眾疏運。國防部日前訂定「國軍支援交通部緊急疏運收費標準」，明定交通部應向緊急疏運的軍機乘客收取搭乘費用每人新台幣1000元，並於扣除保險費用後，撥入國防部指定的帳戶收繳國庫。

國防部近年於春節期間，依交通部疏運期程，都會規劃空軍C-130運輸機待命支援疏運任務，在不影響戰備演訓任務及不與民爭利前提下支援需求，搭機的民眾每位須收費1000元。

國防部11日發布國防部令，訂定「國軍支援交通部緊急疏運收費標準」，指出依據規費法規定，為完備國軍支援交通部緊急疏運民眾，相關行政規費及使用規費的收費標準及作業程序，審酌油料成本變動趨勢及民間航空公司票價調幅情形，因此訂定收費標準。

根據國軍支援交通部緊急疏運收費標準，明定搭乘國軍支援交通部緊急疏運的軍用運輸機乘客，須具中華民國國籍，並出示身分證或駕照、健保卡、戶籍謄本等其中一種證件，未滿14歲者，得以戶口名簿影本代替之。

收費標準明定，緊急疏運的軍機乘客應於搭乘前完成投保意外險，並填具搭機切結。

針對收費標準及解繳作法，收費標準明定，交通部應向緊急疏運的軍機乘客收取搭乘的費用每人1000元，並於扣除保險費用後，撥入國防部指定的帳戶收繳國庫。

至於相關行政事宜，收費標準明定，各地區航空站負責緊急疏運的軍機乘客候機補位安排、搭乘費用收繳、代收費用收據之印製、辦理保險及相關事宜。收費標準則自發布日施行。

國防部 交通部 援交
相關新聞

荒唐飛官！營區偷喝酒、視訊裸聊還劈腿女同袍 空軍開鍘慘了

空軍志航基地被爆料飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標的狀況，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，對於該名林姓...

美宣布售台3.3億美元戰機航材 國防部：有助應處灰色地帶襲擾

美國國防安全合作局宣布，出售價值約3.3億美元的F-16、C-130等戰機航材零附件，國防部對此表達感謝，並強調將有助於...

美對台102億軍售 總統府感謝：與民主友盟國共阻威權擴張

美國政府於美東時間11月13日就空軍「非標準航材零附件」、總額3.3億美元（約新台幣102億元）的對台軍售案，進行「知會...

美宣布3.3億美元零配件軍售 外交部感謝：延續美方常態化政策

外交部今天表示，收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」...

學者：川普重返白宮首度對台軍售 破除外界疑美論

美國批准3.3億美元對台軍售案，為戰機及運輸機零附件。學者今天表示，這次為美國總統川普重返白宮展開第二任期後首次對台軍售...

滿足基層醫療需求 軍醫下部隊「2+1」年支援主戰部隊

國軍基層部隊醫官大缺，官兵沒醫官照看，尤其遍遠主戰部隊。國防部軍醫局表示，國防醫學院已要求新任醫官一律先下部隊2年，而完成...

