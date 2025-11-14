川普重返白宮首度對台軍售 府：提升台灣自我防衛韌性

總統府發言人郭雅慧今天表示，誠摯感謝美國政府依據「台灣關係法」與「六項保證」的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關係，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

外交部指出，已收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」。

郭雅慧下午發布新聞稿表示，誠摯感謝美國政府依據「台灣關係法」與「六項保證」的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關係，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

郭雅慧指出，此次軍售是本屆川普政府首度宣布對台軍售。台美雙方安全夥伴關係的深化，是印太地區和平穩定的重要基石。面對區域安全挑戰日趨嚴峻，台灣明年度國防預算按照北約標準將達到GDP（國內生產毛額）3%以上，並可望在2030年前達到GDP5%。政府將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

郭雅慧強調，民主台灣作為印太地區和平穩定的樞紐、國際社會負責任的一員，將堅定與理念相近民主友盟國家站在一起，共同嚇阻威權主義的擴張，捍衛民主自由價值，致力於維持現狀，確保區域的和平穩定與繁榮發展。