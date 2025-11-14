快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

聽新聞
0:00 / 0:00

荒唐上尉飛官酒測超標、營內偷視訊 空軍：停飛記大過

中央社／ 台北14日電
空軍司令部外觀。圖／取自Google Maps
空軍司令部外觀。圖／取自Google Maps

空軍今天表示，針對媒體報導飛官酒測超標、營內視訊一事，空軍已完成行政調查，並停飛、調職七聯隊林姓上尉飛官；針對使用手機視訊且違反資通安全規定部分，已核予大過懲處，將加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理問題。

空軍司令部下午發布新聞稿指出，媒體報導「空軍飛官酒測超標、營內視訊」，空軍表示，有關第七聯隊林姓上尉營內飲酒及攜帶未經核定的手機等情事，已由空軍完成行政調查，並予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全相關規定，已核予大過懲處。

空軍提到，至於報導內容引述「陪同最大長官喝酒至深夜」，經查當日是該作戰隊營外餐敘，由隊長主持，並無飲酒至深夜及後續營內聚眾飲酒情形。

空軍表示，經查林姓上尉飛行任務前酒測值0.04mg/L，即依「空軍飛行前酒測作業規定」取消當批飛訓，續依規定於1小時內實施補測，數值為0.00mg/L，並無執行飛行任務；另就隊職官知悉林姓上尉前晚有飲酒情事，仍未主動取消該員飛行序列，將核予失職幹部適懲。

空軍提到，針對此案涉及官兵情感糾紛，空軍將加強所屬性別平權教育，建立彼此尊重態度；空軍最後強調，將持續要求所屬人員恪遵營務營規，加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理問題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

空軍 酒測 飛官
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美宣布售台3.3億美元戰機航材 國防部：有助應處灰色地帶襲擾

國防部：美售戰機等零附件 強化韌性應處灰色威脅

可協同殲20作戰…中空軍成立76周年 神祕「玄龍」曝光

獨／最新士官編現比曝光 陸軍缺員破萬人 三軍都最缺下士

相關新聞

荒唐飛官！營區偷喝酒、視訊裸聊還劈腿女同袍 空軍開鍘慘了

空軍志航基地被爆料飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標的狀況，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，對於該名林姓...

美宣布售台3.3億美元戰機航材 國防部：有助應處灰色地帶襲擾

美國國防安全合作局宣布，出售價值約3.3億美元的F-16、C-130等戰機航材零附件，國防部對此表達感謝，並強調將有助於...

美對台102億軍售 總統府感謝：與民主友盟國共阻威權擴張

美國政府於美東時間11月13日就空軍「非標準航材零附件」、總額3.3億美元（約新台幣102億元）的對台軍售案，進行「知會...

美宣布3.3億美元零配件軍售 外交部感謝：延續美方常態化政策

外交部今天表示，收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」...

學者：川普重返白宮首度對台軍售 破除外界疑美論

美國批准3.3億美元對台軍售案，為戰機及運輸機零附件。學者今天表示，這次為美國總統川普重返白宮展開第二任期後首次對台軍售...

滿足基層醫療需求 醫官菜鳥先下部隊！完成專科者補服2年隊勤

國軍基層部隊醫官大缺，官兵沒醫官照看，尤其遍遠主戰部隊。國防部軍醫局表示，現已要求完成專科醫師訓練醫官，派回部隊補服隊勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。