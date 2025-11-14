荒唐上尉飛官酒測超標、營內偷視訊 空軍：停飛記大過

空軍今天表示，針對媒體報導飛官酒測超標、營內視訊一事，空軍已完成行政調查，並停飛、調職七聯隊林姓上尉飛官；針對使用手機視訊且違反資通安全規定部分，已核予大過懲處，將加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理問題。

空軍司令部下午發布新聞稿指出，媒體報導「空軍飛官酒測超標、營內視訊」，空軍表示，有關第七聯隊林姓上尉營內飲酒及攜帶未經核定的手機等情事，已由空軍完成行政調查，並予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全相關規定，已核予大過懲處。

空軍提到，至於報導內容引述「陪同最大長官喝酒至深夜」，經查當日是該作戰隊營外餐敘，由隊長主持，並無飲酒至深夜及後續營內聚眾飲酒情形。

空軍表示，經查林姓上尉飛行任務前酒測值0.04mg/L，即依「空軍飛行前酒測作業規定」取消當批飛訓，續依規定於1小時內實施補測，數值為0.00mg/L，並無執行飛行任務；另就隊職官知悉林姓上尉前晚有飲酒情事，仍未主動取消該員飛行序列，將核予失職幹部適懲。

空軍提到，針對此案涉及官兵情感糾紛，空軍將加強所屬性別平權教育，建立彼此尊重態度；空軍最後強調，將持續要求所屬人員恪遵營務營規，加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理問題。

