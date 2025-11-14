學者：川普重返白宮首度對台軍售 破除外界疑美論

美國批准3.3億美元對台軍售案，為戰機及運輸機零附件。學者今天表示，這次為美國總統川普重返白宮展開第二任期後首次對台軍售，政治上傳達「打破川普會拿台灣去交易傳言」，並破除疑美論；軍事層面上，有助國軍應對中共灰色地帶威脅，維繫後勤戰力。

路透社報導，美國國防部在聲明中說：「駐美國台北經濟文化代表處已請求購買F-16、C-130和自製防禦戰機（IDF）的非標準零組件、備件與維修零件、耗材及配件，以及維修與返還支援、美國政府和承包商的工程、技術和後勤支援服務，還有其他相關後勤與計畫支援部分。」

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問指出，這次軍售延續川普第一次上任時，將過往「包裹式審查」的對台軍售走向「逐案審查」，基本上已接近北約國家的軍售模式，而此批軍售項目屬既有裝備維持案，並讓台灣在應對中共灰色地帶威脅更具韌性，因此可觀察未來的軍售項目，是否包括相關無人機系統及「整體作戰指揮系統」（IBCS）。

蘇紫雲提到，這次也是川普重返白宮展開第二任期後首次對台軍售，川普日前與中國國家主席習近平見面前，曾提到「台灣就是台灣」、「他很尊重台灣」，再加上這次軍售傳達的意義，就是「打破川普會拿台灣去交易的傳言」，並破除外界疑美論。

國防院學者舒孝煌則指出，這次為延續性的軍售，藉此確保國軍在空機的妥善率。而後勤零附件的重要性同等大型儎台，因為如果沒有辦法維繫後勤，則無法發揮儎台的戰力，因此外界不應僅專注在大型裝備上。

舒孝煌認為，與川普新政府的正式軍售尚未展開，目前推測雙方仍在針對裝備項目進行磋商，由於台灣受中共的威脅越來越嚴峻，相關裝備必須能應付新式威脅，因此台灣必須要確切盤整所需裝備，以及清楚自身「要打什麼仗」。