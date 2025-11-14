國防部：美售戰機等零附件 強化韌性應處灰色威脅
美國批准3.3億美元對台軍售案，為戰機及運輸機零附件。國防部今天表示，感謝美國持續協助台灣維持足夠的防衛能量，此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。
路透社報導，美國國防部在聲明中說：「駐美國台北經濟文化代表處已請求購買F-16、C-130和自製防禦戰機（IDF）的非標準零組件、備件與維修零件、耗材及配件，以及維修與返還支援、美國政府和承包商的工程、技術和後勤支援服務，還有其他相關後勤與計畫支援部分。」
國防部中午發布新聞稿指出，美國政府已於美東時間13日，就空軍「非標準航材零附件」總額3億3000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，並公布於美國防安全合作局（DSCA）網站，可望於1個月後正式生效。
國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的防衛能量，國防部表達感謝；此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。
