快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

國防部：美售戰機等零附件 強化韌性應處灰色威脅

中央社／ 台北14日電

美國批准3.3億美元對台軍售案，為戰機及運輸機零附件。國防部今天表示，感謝美國持續協助台灣維持足夠的防衛能量，此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。

路透社報導，美國國防部在聲明中說：「駐美國台北經濟文化代表處已請求購買F-16、C-130和自製防禦戰機（IDF）的非標準零組件、備件與維修零件、耗材及配件，以及維修與返還支援、美國政府和承包商的工程、技術和後勤支援服務，還有其他相關後勤與計畫支援部分。」

國防部中午發布新聞稿指出，美國政府已於美東時間13日，就空軍「非標準航材零附件」總額3億3000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，並公布於美國防安全合作局（DSCA）網站，可望於1個月後正式生效。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的防衛能量，國防部表達感謝；此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。

國防部 美國國防 戰機
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普擬售沙國F-35引疑慮 五角大廈憂中國獲取技術

維持我F-16、C-130、IDF戰備狀態 美宣布3.3億美元零配件軍售

戰鬥加給只給連級挨批反淘汰 營士督長反而少領12000元

好貴的「Cosplay」！川普要國防部改名戰爭部 驚人成本曝光

相關新聞

美宣布3.3億美元零配件軍售 外交部感謝：延續美方常態化政策

外交部今天表示，收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」...

美宣布售台3.3億美元戰機航材 國防部：有助應處灰色地帶襲擾

美國國防安全合作局宣布，出售價值約3.3億美元的F-16、C-130等戰機航材零附件，國防部對此表達感謝，並強調將有助於...

學者：川普重返白宮首度對台軍售 破除外界疑美論

美國批准3.3億美元對台軍售案，為戰機及運輸機零附件。學者今天表示，這次為美國總統川普重返白宮展開第二任期後首次對台軍售...

滿足基層醫療需求 醫官菜鳥先下部隊！完成專科者補服2年隊勤

國軍基層部隊醫官大缺，官兵沒醫官照看，尤其遍遠主戰部隊。國防部軍醫局表示，現已要求完成專科醫師訓練醫官，派回部隊補服隊勤...

維持我F-16、C-130、IDF戰備狀態 美宣布3.3億美元零配件軍售

隸屬於美國國防部的國防合作安全局13日宣布，國務院已經通過3.3億美元的對台軍售，國防合作安全局已經通知美國國會。

柯承亨轉任國防院執行長 今日正式就任

國安局前副局長柯承亨轉任國防安全研究院執行長，今日起正式生效。國防院官網的執行長介紹，今早也已經換上柯承亨的基本資料。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。