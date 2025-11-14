聽新聞
滿足基層醫療需求 醫官菜鳥先下部隊！完成專科者補服2年隊勤
國軍基層部隊醫官大缺，官兵沒醫官照看，尤其遍遠主戰部隊。國防部軍醫局表示，現已要求完成專科醫師訓練醫官，派回部隊補服隊勤兩年，國防醫學院新畢業的醫官則一律先下部隊，滿足主力、主戰部隊、特種部隊、特殊及偏遠駐地單位、艦艇、新訓旅及訓練中心等醫官需求。
國防部軍醫局向立法院外交及國防委員會報告表示，為補足國軍偏遠營區醫療資源，軍醫局藉由廣訓國軍官兵具備緊急救護證照（EMT），以外離島、高山偏遠營區及艦艇，每個營區、艦艇，至少需具1名中級救護員（EMT-2）、每班至少1員初級救護員（EMT-1）為目標。
軍醫局統計，截至今（114）年1月底，全軍具EMT證照官兵計1萬9831員，其中具證照（EMT-P）277員、EMT-2為1293員、EMT-1則有1萬8261員。今年起將持續規劃相關訓練班次。
軍醫局表示，國防醫學院醫學系軍費生是基層部隊醫科軍官唯一來源，為降低部隊單位醫科軍官短缺的衝擊，軍醫局自2014年起就調增招生員額，從70員調增為90員，並於2024年度起調增為130員，以因應部隊醫療醫官需求。
軍醫局表示，現已結合已完成專科醫師訓練醫官，要求「補服隊勤」兩年，適度檢討各基層單位軍醫編設與配置，優先滿足主力、主戰部隊、特種部隊、特殊及偏遠駐地單位、艦艇、新訓旅及訓練中心等單位，現基層醫官人力達150人以上，可滿足基層醫療需求。
