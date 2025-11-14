維持我F-16、C-130、IDF戰備狀態 美宣布3.3億美元零配件軍售

隸屬於美國國防部的國防合作安全局13日宣布，國務院已經通過3.3億美元的對台軍售，國防合作安全局已經通知美國國會。

國防合作安全局指出，我駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。

國防合作安全局表示，此軍售符合美國法律和政策，同時協助台灣持續現代化軍力，以維持可靠的防衛能力，有利於美國的國家、經濟和安全利益。

國防合作安全局指出，此軍售將協助該善台灣的安全，並幫忙維持政治穩定、軍事平衡和地區的經濟發展。

國防合作安全局表示，此軍售會改進台灣面對眼下和未來的威脅的能力，維持F-16戰機、C-130運輸機和經國號（IDF）戰機的戰備狀態。

國防合作安全局指出，台灣方面不會有任何困難將這些物件和服務納為己用，軍售也不會改變地區的基本軍事平衡。

國防合作安全局表示，這些裝備將從美國政府的庫存做轉移，不會對美國的戰備狀態有任何不利的影響。