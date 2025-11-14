快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

聽新聞
0:00 / 0:00

維持我F-16、C-130、IDF戰備狀態 美宣布3.3億美元零配件軍售

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為國軍現役F-16V戰機。圖／本報資料照片
圖為國軍現役F-16V戰機。圖／本報資料照片

隸屬於美國國防部的國防合作安全局13日宣布，國務院已經通過3.3億美元的對台軍售，國防合作安全局已經通知美國國會。

國防合作安全局指出，我駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。

國防合作安全局表示，此軍售符合美國法律和政策，同時協助台灣持續現代化軍力，以維持可靠的防衛能力，有利於美國的國家、經濟和安全利益。

國防合作安全局指出，此軍售將協助該善台灣的安全，並幫忙維持政治穩定、軍事平衡和地區的經濟發展。

國防合作安全局表示，此軍售會改進台灣面對眼下和未來的威脅的能力，維持F-16戰機、C-130運輸機和經國號（IDF）戰機的戰備狀態。

國防合作安全局指出，台灣方面不會有任何困難將這些物件和服務納為己用，軍售也不會改變地區的基本軍事平衡。

國防合作安全局表示，這些裝備將從美國政府的庫存做轉移，不會對美國的戰備狀態有任何不利的影響。

國防部 美國國防 軍售
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

柯承亨轉任國防院執行長 今日正式就任

美國務院發出電報 肥胖恐無法申請美國簽證

北歐8國砸155億軍援烏克蘭 安全共同體雛形浮現

美政府關門50億元軍售延後交貨 衝擊北約恐比想像大

相關新聞

維持我F-16、C-130、IDF戰備狀態 美宣布3.3億美元零配件軍售

隸屬於美國國防部的國防合作安全局13日宣布，國務院已經通過3.3億美元的對台軍售，國防合作安全局已經通知美國國會。

柯承亨轉任國防院執行長 今日正式就任

國安局前副局長柯承亨轉任國防安全研究院執行長，今日起正式生效。國防院官網的執行長介紹，今早也已經換上柯承亨的基本資料。

颱風過後共軍機艦再次出海 21共機3共艦擾台

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機21架次、共艦3艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置...

未來戰爭是AI自主武器決勝負？美中俄加速AI軍備競賽

反對軍事技術AI化的人認為，武器必須由人類控制，才能確保符合道德。但北京深信AI能帶動軍事革命，且與莫斯科已用驚人速度，將AI融入自主武器系統，加上廉價無人機正改變俄烏戰爭面貌，美國未來是否仍有軍事優勢？

中國大陸海警船逾1月再擾金門 海巡不排除測試應對能力

中國海警船自9月17日侵擾金門水域後，今天再次現蹤。海巡署表示，此次侵擾距前次已逾1個月，不排除是藉改變頻率模式，以測試...

國軍留營率節節高？ 馬文君揭露「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

國防部宣稱近兩年志願役留營率顯著提升，立委馬文君卻接獲投訴，基層部隊為達標準疑有「美化數字」現象，甚至出現官士兵領薪卻不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。