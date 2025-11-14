快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局前副局長柯承亨轉任國防安全研究院執行長，正式生效。國防院官網的執行長介紹，也已經換上柯承亨的基本資料。圖／國防院官網
國安局前副局長柯承亨轉任國防安全研究院執行長，今日起正式生效。國防院官網的執行長介紹，今早也已經換上柯承亨的基本資料。

國防院原任執行長李文忠今年2月因故去職，職務由副執行長丶空軍退役中將劉峯瑜代理至今，本月初柯承亨請辭國安局副局長獲准，本報獨家掌握柯承亨已獲內定將接任國防院執行長一職。國防院董事會本周通過人事案，並提請國防部長顧立雄核定，於今日生效。

柯承亨是前總統陳水扁重要班底，曾任他的國防議題助理，並出任國防部副部長、國安會副秘書長，是民進黨青壯世代中，少數對國防、兩岸、軍事有實務經驗者。

柯承亨在蔡政府時代重返政壇，先擔任海基會副董事長兼秘書長，2018年2月國安人事改組，柯承亨轉任國安局副局長，任期達7年8個月。

國防院 國安局 柯承亨
維持我F-16、C-130、IDF戰備狀態 美宣布3.3億美元零配件軍售

隸屬於美國國防部的國防合作安全局13日宣布，國務院已經通過3.3億美元的對台軍售，國防合作安全局已經通知美國國會。

柯承亨轉任國防院執行長 今日正式就任

國安局前副局長柯承亨轉任國防安全研究院執行長，今日起正式生效。國防院官網的執行長介紹，今早也已經換上柯承亨的基本資料。

颱風過後共軍機艦再次出海 21共機3共艦擾台

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機21架次、共艦3艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置...

未來戰爭是AI自主武器決勝負？美中俄加速AI軍備競賽

反對軍事技術AI化的人認為，武器必須由人類控制，才能確保符合道德。但北京深信AI能帶動軍事革命，且與莫斯科已用驚人速度，將AI融入自主武器系統，加上廉價無人機正改變俄烏戰爭面貌，美國未來是否仍有軍事優勢？

中國大陸海警船逾1月再擾金門 海巡不排除測試應對能力

中國海警船自9月17日侵擾金門水域後，今天再次現蹤。海巡署表示，此次侵擾距前次已逾1個月，不排除是藉改變頻率模式，以測試...

國軍留營率節節高？ 馬文君揭露「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

國防部宣稱近兩年志願役留營率顯著提升，立委馬文君卻接獲投訴，基層部隊為達標準疑有「美化數字」現象，甚至出現官士兵領薪卻不...

