柯承亨轉任國防院執行長 今日正式就任

國安局前副局長柯承亨轉任國防安全研究院執行長，今日起正式生效。國防院官網的執行長介紹，今早也已經換上柯承亨的基本資料。

國防院原任執行長李文忠今年2月因故去職，職務由副執行長丶空軍退役中將劉峯瑜代理至今，本月初柯承亨請辭國安局副局長獲准，本報獨家掌握柯承亨已獲內定將接任國防院執行長一職。國防院董事會本周通過人事案，並提請國防部長顧立雄核定，於今日生效。

柯承亨是前總統陳水扁重要班底，曾任他的國防議題助理，並出任國防部副部長、國安會副秘書長，是民進黨青壯世代中，少數對國防、兩岸、軍事有實務經驗者。

柯承亨在蔡政府時代重返政壇，先擔任海基會副董事長兼秘書長，2018年2月國安人事改組，柯承亨轉任國安局副局長，任期達7年8個月。