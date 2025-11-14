颱風過後共軍機艦再次出海 21共機3共艦擾台
國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機21架次、共艦3艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
鳳凰颱風影響台海周邊數日後減弱為熱帶性低氣壓，共軍機艦消失幾天後昨日再次現身台海。國防部統計，從昨（13）日清晨到今（14）日清晨6時為止，共計偵獲共機21架次，共艦3艘持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時40分到傍晚6時30分止，發現中共戰鬥機、轟炸機計7架次在台海中線沿線活動，其中4架次曾逾越中線在我北部空域活動。
同時，從昨天上午11時45分至傍晚6時45分止，發現中共戰鬥機、轟炸機計14架次，進入我防空識別區西南空域活動。
