豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

颱風過後共軍機艦再次出海 21共機3共艦擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機21架次，共艦3艘持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機21架次，共艦3艘持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機21架次、共艦3艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

鳳凰颱風影響台海周邊數日後減弱為熱帶性低氣壓，共軍機艦消失幾天後昨日再次現身台海。國防部統計，從昨（13）日清晨到今（14）日清晨6時為止，共計偵獲共機21架次，共艦3艘持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時40分到傍晚6時30分止，發現中共戰鬥機、轟炸機計7架次在台海中線沿線活動，其中4架次曾逾越中線在我北部空域活動。

同時，從昨天上午11時45分至傍晚6時45分止，發現中共戰鬥機、轟炸機計14架次，進入我防空識別區西南空域活動。

台海 國防部 中共
