颱風過後共軍機艦再次出海 21共機3共艦擾台

反對軍事技術AI化的人認為，武器必須由人類控制，才能確保符合道德。但北京深信AI能帶動軍事革命，且與莫斯科已用驚人速度，將AI融入自主武器系統，加上廉價無人機正改變俄烏戰爭面貌，美國未來是否仍有軍事優勢？

2025-11-14 07:30